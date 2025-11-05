Slušaj vest

Nekadašnja rijaliti učesnica Sara Stijović, nedavno se porodila.

Međutim, porodična idila je prekinuta stravičnim preokretom. Mlada mama je završila u invalidskim kolicima.

Njena borba traje mesecima. Sve je počelo jednim epi napadom, a danas se suočava sa nizom teških dijagnoza. Krvna slika joj je ozbiljno narušena, štitna žlezda više ne proizvodi hormone, a lekari su joj nedavno otkrili i dve ciste.

Bivšoj rijaliti učesnici se pogoršalo zdravstveno stanje 

Bila u rijalitiju:

Nekadašnja rijaliti učesnica Sara Stijović, koja je nakon izlaska iz rijalitija ostala u drugom stanju, otvorila je TikTok nalog i aktivno deli detalje iz svog života. Foto: Printscreen Pink, ATA images

Zbog slabosti i progresivnog gubitka snage, delovi tela su joj počeli otkazivati, te se sada kreće pomoću invalidskih kolica. Uprkos svemu, ne gubi volju za životom. Radila je i tumor markere, prenose mediji.

– Sve analize su mi radili. Doživela sam više epi napada, ali samo jedan je po njima bio pravi. Nemam snage da ustanem i zato sam u kolicima. Nepokretna sam sa malom bebom. – počela je Sara za Hype pa dodala:

– Baš malopre sam saznala da su mi pronašli dve ciste, ne znam da li su operativne, znam samo da se bojim.

Ugojila se 59 kilograma

Uživa s partnerom:

Sara Stijović Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Sara je nedavno otkrila da se tokom trudnoće ugojila čak 59 kilograma.

- Zatrudnela sa 52 kilograma, 9. mesec 111 kg - napisala je ona nedavno uz emodži koji plače od smeha.

