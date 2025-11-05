PORODILA SE, PA ZAVRŠILA U INVALIDSKIM KOLICIMA! Bivšoj rijaliti učesnici otkazuju delovi tela: Nepokretna sam s malom bebom!
Nekadašnja rijaliti učesnica Sara Stijović, nedavno se porodila.
Međutim, porodična idila je prekinuta stravičnim preokretom. Mlada mama je završila u invalidskim kolicima.
Njena borba traje mesecima. Sve je počelo jednim epi napadom, a danas se suočava sa nizom teških dijagnoza. Krvna slika joj je ozbiljno narušena, štitna žlezda više ne proizvodi hormone, a lekari su joj nedavno otkrili i dve ciste.
Bivšoj rijaliti učesnici se pogoršalo zdravstveno stanje
Zbog slabosti i progresivnog gubitka snage, delovi tela su joj počeli otkazivati, te se sada kreće pomoću invalidskih kolica. Uprkos svemu, ne gubi volju za životom. Radila je i tumor markere, prenose mediji.
– Sve analize su mi radili. Doživela sam više epi napada, ali samo jedan je po njima bio pravi. Nemam snage da ustanem i zato sam u kolicima. Nepokretna sam sa malom bebom. – počela je Sara za Hype pa dodala:
– Baš malopre sam saznala da su mi pronašli dve ciste, ne znam da li su operativne, znam samo da se bojim.
Ugojila se 59 kilograma
Podsetimo, Sara je nedavno otkrila da se tokom trudnoće ugojila čak 59 kilograma.
- Zatrudnela sa 52 kilograma, 9. mesec 111 kg - napisala je ona nedavno uz emodži koji plače od smeha.
