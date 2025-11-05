Slušaj vest

Legendarni pevač Željko Bebek u decembru će proslaviti svoj 80. rođendan, a ove godine grupa Bijelo Dugme, čiji je bio član, slavila je 50 godina postojanja. Ipak, Željko je odbio da bude deo turneje, a jednom prilikom je i objasnio zašto je napustio kultni sastav.

Kružile su priče da su nesuglasice među članovima benda počele zbog pesme "Kosovska", koju je Goran Bregović napisao na albanskom jeziku, a Bebek je ispričao koji je bio pravi razlog svađe.

"Nisam shvatio zašto nam je trebala pesma na albanskom"

"Nesuglasice su počele godinu dana ranije, u vreme kada je Goran već uveliko bio odvojen od baze benda - zapravo, kada više i nije bio u bendu, već nas je smatrao sastavom koji radi za njega. Kao čovek koji voli muziku i svoj bend, strahovao sam da se ne ponovi situacija kada je politika još 1976. ušla da Bijelom dugmetu napravi dar-mar. Počelo mi je smetati što je Goran počeo da forsira to da rok mora da pljuje po nečemu, i nisam shvatio zašto nam je trebala pesma na albanskom", rekao je Bebek prošle godine za Večernji list.

Dodao je da nije bio protiv te pesme niti protiv albanskog jezika, ali nije znao zašto je to Bijelom dugmetu bilo potrebno. Morao je da je nauči, i bilo mu je jako teško da peva na albanskom.

"Izlazim iz benda"

"Morao sam time da prenesem i neku poruku, koja će dobiti odgovor u nekom narednom vremenu. Odgovor je stigao već posle dva meseca. Zauzeo sam oštar stav i rekao Goranu: 'Idemo u novi projekat, u redu, ali ovakve poteze više neću tolerisati. Ako toga bude, izlazim iz benda.' I onda je došao projekat sa pesmama koje nisam mogao da svarim, poput 'Lipe cvatu' sa stihom 'Ravna ti je Jugoslavija', posebno zato što je u političkom smislu na ovim prostorima došlo do veoma ozbiljnih previranja. Nikada se pre u istoriji nije dogodilo da se iz socijalizma prelazi u kapitalizam. U to vreme počeo se polako nazivati i dolazak svojevrsne kataklizme, pri čemu nisam želeo da određujem stranu - ni jednom rečju, nijednom pesmom - a pogotovo nisam želeo da budem u funkciji nekog sistema kojem nikada nisam pripadao. Taj status nisam želeo da menjam, i zato je došlo do narušavanja odnosa u bendu i rasprave koja je završila kako je završila. Grupa je za mene prestala da postoji pre 40 godina", zaključio je za Večernji list.

