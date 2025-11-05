Slušaj vest

Pop pevačica Jelena Karleuša pojavila se danas na snimanju muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, gde se pojavila u izazovnom stajlingu.

Jelena je za okupljene medije prokomentarisala sukob sa bivšom prijateljicom Milicom Pavlović, dotakla se izjave Aleksandre Mladenović upućene njoj, ali je prokomentarisala i Cecin nedavni "sukob" sa sedmom silom na snimanju Zvezda Granda.

"Arkane nisam te prepoznala?!"

1/10 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Karleuša nije ostala imuna te javno iznela svoje mišljenje i ponovo potkačila Cecu i istakla da je takvo ponašanje prema medijima nedopustivo.

"Videla sam reakciju, videla sam i da se niste snašli, kad se neko onako bezobrazno ponaša, ja očekujem da vi uzvratite, na šta

ono liči? Nisu ovo devedesete?! Kakav je to način?! Kako se razgovara sa novinarima? Arkane nisam te prepoznala?! Niko više nije

ni lud, ni glup, Arkan više nije živ. Kad se neko onako obrati vama, očekujem da radite svoj posao i da odgovorite. Ne smete nikoga

da se plašite! Dosta su se pominjali genepeci, to više ne dolazi u obzir!", poručila je Jelena, pa je nastavila:

"Zna se za koga su morali da pišu najgore, to sam bila ja, a za koga nisu smeli da se napiše nešto loše. Nek nabije taj prstić tamo gde sunce ne zalazi."

"Sama je izazvala svojim ponašanjem"

Karleuša se dotakla i svađe sa Milicom Pavlović i istakla da kolege nisu te koje su "udarile" na pevačicu, već je to ona izazvala svojim ponašanjem.

1/8 Vidi galeriju JK i Milica Pavlović Foto: Damir Dervišagić

"Niko ne udara na Milicu, ona je to sama prouzrokovala ponašanjem, ne možeš govoriti da bi obrisala pesmu za ovim ili onim.

Niko ne voli fejk ljude i one koji su ti mnogo učinili. Nikad ne ćutim, kažem sve što mislim. Postoje samo dva klana na estradi",

dodala je ona.

"Znam da Zorica ima posebne uslove"

Jelena se dotakla i Zorice Brunclik kao i njenih posebnih uslova u pomenutom takmičenju.

"Znam da Zorica ima poseban apartman, ali promeniće se to, ja ću to da joj kažem, ja sam razredni starešina, vratićemo je da sedi sa nama. Ona ima 70 godina i ona se super uklapa u ove standarde, vrlo je duhovita, prihvatiće što ću je vratiti u prvu klupu.

Despić je samo pred kamerama Desingerica, iza kamere je dobar, dodaje hranu, fin je, kulturan i džentlmen. Svi smo dobri iza

kamere, ovo su uloge pred kamerama i gledanost pokazuje da nam dobro ide", izjavila je Karleuša.

kurir.rs/mondo

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: