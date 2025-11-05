Slušaj vest

Rada Todorović je uletela u radio Amneziju gde je prekinula snimanja radio-programa.

Ona je imala potrebu da izrecituje školski sastav koji sumira sve šta se dešava.

Sastav na malo drugačiji način

Rada Todorović prekinula program u Eliti Foto: Printscreen, Boba Nikolić

- Dragi Elitare stanje je sledeće. U ulici Džastina Bibera neretko se dešava sudar titana. Taj predeo postaje utočišće bolida i ostavljenih muškaraca. U jezero se bacaju stvari posle raskida veridbi, brakova i veza. Lepi Mića je jedina svetla tačka Paba. Kazino gori, a vatra se celu noć gasila između Anite i Maje koja je bila prisna sa Filipom. Zahvaljujući spasilačkim ekipama požar je ugašen bez većih problema. Uhvaćen zemljotres trećeg nivoa u predelu trema. Janjuš probudio zver u sebi, pa napao Marinkovića, dok je Dudić napao Bebicu. Posebne zahvalnosti Viktoru Gagiću za zaustavljanje Janjuša i Terziću za zaustavljanje Mikija - rekla je Rada.

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP559 Izvor: kurir tv