HITAN PREKID PROGRAMA U ELITI 9! Učesnica uletela u emisiju, pa povukla šok potez
Rada Todorović je uletela u radio Amneziju gde je prekinula snimanja radio-programa.
Ona je imala potrebu da izrecituje školski sastav koji sumira sve šta se dešava.
Sastav na malo drugačiji način
- Dragi Elitare stanje je sledeće. U ulici Džastina Bibera neretko se dešava sudar titana. Taj predeo postaje utočišće bolida i ostavljenih muškaraca. U jezero se bacaju stvari posle raskida veridbi, brakova i veza. Lepi Mića je jedina svetla tačka Paba. Kazino gori, a vatra se celu noć gasila između Anite i Maje koja je bila prisna sa Filipom. Zahvaljujući spasilačkim ekipama požar je ugašen bez većih problema. Uhvaćen zemljotres trećeg nivoa u predelu trema. Janjuš probudio zver u sebi, pa napao Marinkovića, dok je Dudić napao Bebicu. Posebne zahvalnosti Viktoru Gagiću za zaustavljanje Janjuša i Terziću za zaustavljanje Mikija - rekla je Rada.
Pogledajte dodatni snimak: