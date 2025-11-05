Slušaj vest

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović progovorila je o brojnim aktuelnim temama.

Na estradi je, čini se, nikad burnije. Pevači javno iznose prljavštinu jedni o drugima, a na "meti" se nedavno našla i Milica Pavlović, za koju je Dara Bubamara prva izjavila da je "fejk", a potom su se oglasile i druge njene kolege i dale svoje mišljenje.

Ražnatovićka je dala iskreno mišljenje i priznala da ona nije često doživljavala takve napade od strane kolega.

"Nemam potrebu da pričam o drugima"

- Iskreno da ti kažem, ja nisam imala takve napade od kolega, bili su to neki pojedinci. Ima ih i dan-danas. Očigledno je takvo vreme da su se izrodili neki ljudi koji se samo takvim stvarima bave, što je neverovatno. Ja to ne razumem. Pričajte, ljudi, o svojim životima, svojim karijerama i uspesima. Pričajte o sebi, a ne o drugima - rekla je Ceca Ražnatović i dodala:

- Nemam potrebu da pričam o drugima, da im nalazim mane, da ih kritikujem ili da im dajem savete. Ako me neko pita za savet, sigurno ga neću dati preko kamere, već ću tu osobu pozvati privatno i reći šta mislim. To jednostavno nije moj način ophođenja prema kolegama. Već sam rekla, nisam neko ko se svađa, niti želim da nekom bude neprijatno zbog moje izjave. Ali iskreno, svako najviše govori o sebi. Kad god kažemo nešto o drugome, mi u stvari govorimo isključivo o sebi. Neki ljudi to definitivno ne razumeju - izjavila je Ceca Ražnatović za Telegraf.

Kineska Jelena Karleuša

Podsetimo, Aca Lukas obratio se koleginici Milici Pavlović i javno joj poručio da je "kineska Jelena Karleuša", kao i da je vreme da prestane da laže.

Nakon što se u javnosti pojavila izjava Milice Pavlović o njihovom nerealizovanom duetu "Kidaš me", za koji je pevačica rekla da ga je lično obrisala, Lukas je odlučio da prekine ćutanje.

- Dakle, gospođice Milice Pavlović, ne bih se oglašavao, ali moraću, zbog toga da bi ti objasnio neke stvari. Prvo da ti kažem…Ti si izgleda pobrkala lončiće! Jel su te učili kad si bila mala da će da ti poraste nešto ako lažeš? Ti nisi znala da je to rep. Ti si verovatno mislila da će nešto drugo da ti poraste, pa zato lažeš toliko. Lutko moja, porašće ti rep od tolikog laganja! - ispričao je

- Znaš, pod jedan, da se razumemo i ti to jako dobro znaš. Nisi ti pritisla nikakav "delete", niti obrisala duet koji smo snimili ti i ja ili bolje reći ja i ti. Nego, ti je taj duet zabranila moja produkcijska kuća Hype, u dogovoru sa mnom iz tebi jako dobro poznatih razloga! Poznatih i tebi i tvojoj Grand produkciji. Ti znaš zašto je to tako? A zna i sud, jel tako? Tako da ti nisi ništa izbrisala, nego si dobila zabranu!

