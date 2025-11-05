Slušaj vest

U okviru globalnog festivala „One World, One Family“, koji okuplja umetnike iz više od 100 zemalja sveta, Orkestar Danijela nastupio je 30. oktobra u Indiji i još jednom potvrdio svoj međunarodni ugled prepoznatljivim zvukom i snažnom umetničkom energijom.

Veče je bilo posvećeno predstavljanju Srbije i Crne Gore, a srpski tim, koji je na festivalu učestvovao po pozivu Centra „Zora i Mi“, činili su Orkestar Danijela i Braća Teofilovići, koji su zajedno predstavili spoj trube, tradicije i autentičnog pevačkog nasleđa Srbije. U okviru orkestra ovom prilikom nastupio je i Nenad Ljubenović, istaknuti harmonikaš, dok im se na sceni pridružio i Dr Dimitris Lambrianos, grčki kompozitor i multiinstrumentalista, kao specijalni gost. U programu su učestvovali i duhovni predstavnici Boban Čulajević i Devi Mohan, koja je ovom prilikom dobila nagradu za humanitarni rad u oblasti zaštite žena i dece.

Foto: Promo

Zvuk srpske trube, koji je ispunio prostor pred publikom iz celog sveta, ostavio je snažan utisak i duboku emociju. Nastup Orkestra Danijela proglašen je od strane Sri Madhusudana Sai-a za jedan od deset najboljih koncerata na ovogodišnjem festivalu. Posebno priznanje i čast za Danijelu i njen orkestar predstavlja i poziv da se 23. novembra ponovo vrate u Indiju, ovoga puta u nešto manjem sastavu, kako bi zajedno sa najvećim orkestrom na svetu učestvovali u proslavi 100. rođendana Sathya Sai Babe i zatvorili ovaj veliki svetski kulturni događaj.

Pored Srbije, te večeri svoj kulturni program predstavila je i Crna Gora, kroz nastupe guslara Nikole Krivokapića i interpretatorke Branke Zečević, koji su publici doneli duh i zvuk svog podneblja.

1/10 Vidi galeriju Orkestar Danijela Foto: Promo

Festival „One World, One Family“ održava se u mestu Mudenahali, nedaleko od Bangalorea, i traje od 16. avgusta do 23. novembra 2025. godine. Ovaj jedinstveni događaj promoviše ideju jedinstva u različitosti, okupljajući umetnike, filozofe i humanitarce iz celog sveta.

Nakon sedam koncerata koje je ranije održala širom Indije, Danijela Veselinović se ovim nastupom još jednom upisala u srce indijske publike — ovoga puta sa svojim orkestrom, predstavljajući Srbiju na svetskoj sceni.