Suzana Jovanović oglasila se povodom filma o životu Saše Popovića i istakla da će cela porodica učestvovati u njegovoj realizaciji.

Grand produkcija snima dokumentarni film posvećen Saši Popoviću, koji je prvog marta 2025. godine izgubio bitku sa opakom bolešću.

Projekat, koji se već neko vreme realizuje, izuzetno je zahtevan i obuhvata veliki broj sagovornika, a u njemu će se pojaviti i Sašina porodica.

- Jako mi je teško i veoma bolno. Naravno da ćemo svi biti u dokumentarnom filmu o mom Saletu, mi smo njegova porodica. Za sada ne bih ništa više govorila, uskoro ćete imati priliku da pogledate film. Hvala vam na razumevanju - poručila je Suzana Jovanović.

1/10 Vidi galeriju Suzana Jovanović ne može da preboli smrt Saše Popovića Foto: Printscreen

Suzanin i Sašin brak bio prelep

Saša Popović i Suzana Jovanović bili su u braku preko dve decenije i važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Kada je upoznao buduću suprugu, prvi čovek muzičke industrije u Srbiji imao je 42 godine i status velikog zavodnika.

U martu 1999. godine Saša i Suzana postali su roditelji neodoljive devojčice kojoj su dali ime Aleksandra. Osim ćerke Suzana ima i sina iz prvog braka kojeg je Popović prihvatio kao rođenog.

Vest da je teško bolestan pokvarila je porodičnu idilu, a Sašini voljeni su do poslednjeg trenutka verovali u njegovo ozdravljenje. Nažalost, Popović je izgubio najvažniju bitku, a u poslednjim trenucima Suzana, Aleksandra i Danijel bili su uz njega.

Kurir / Informer

Pogledajte dodatni snimak: