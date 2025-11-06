PREZIVA SE MUŠOVIĆ, A OVO JOJ JE PRAVO IME! Skoro niko ne zna da Lepoj Lukić u ličnoj karti piše ovo
Lepa Lukić na početku svoje karijere kao i mnoge njene koleginice promenila je ime, a malo ko zna kako se prvobitno zvala.
Iako je karijera Lepe Lukić počela još davne 1964. godine pevačica se u javnosti nikada nije predstavljala svojim pravim imenom i prezimenom.
Tako je za mnoge, evo već 60 godina, pravo ime Lepe Lukić enigma.
Lepin zaštitni znak je predivan glas koji se prepoznaje na prvu loptu, ali i brojni hitovi bez kojih veselja ne mogu da prođu.
Međutim, malo ko zna kako se zapravo zove i preziva Lepa.
Zato će se sada mnogi iznenaditi kada čuju da je njeno pravo ime Lepava Mušović koje je promenila još na početku karijere, piše "Grand".
Kako je i sama isticala to je uradila kako bi njeno ime bilo upečatljivije i prepoznatljivije kod publike.
Dosta se spekululisalo i da se na ovaj korak odluče zato što se stide imena, ali estradnjaci obično imaju opravdanje za to da je u pitanju samo šoubiznis.
