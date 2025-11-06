Slušaj vest

Lepa Lukić na početku svoje karijere kao i mnoge njene koleginice promenila je ime, a malo ko zna kako se prvobitno zvala.

Iako je karijera Lepe Lukić počela još davne 1964. godine pevačica se u javnosti nikada nije predstavljala svojim pravim imenom i prezimenom.

Tako je za mnoge, evo već 60 godina, pravo ime Lepe Lukić enigma.

Lepin zaštitni znak je predivan glas koji se prepoznaje na prvu loptu, ali i brojni hitovi bez kojih veselja ne mogu da prođu.

Međutim, malo ko zna kako se zapravo zove i preziva Lepa.

Lepa Lukić Foto: Marko Karović, Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Zato će se sada mnogi iznenaditi kada čuju da je njeno pravo ime Lepava Mušović koje je promenila još na početku karijere, piše "Grand".

Kako je i sama isticala to je uradila kako bi njeno ime bilo upečatljivije i prepoznatljivije kod publike.

Dosta se spekululisalo i da se na ovaj korak odluče zato što se stide imena, ali estradnjaci obično imaju opravdanje za to da je u pitanju samo šoubiznis.

Ne propustiteStarsFOTKA LEPE LUKIĆ OD PRE 50 GODINA POTPUNO ŠOKIRA! Leži u senu, podigla noge, a na sebi ima najuži šorts na iz tog perioda
screenshot-5.jpg
StarsLEGENDA NARODNE MUZIKE OTKRILA TAJNU SAVRŠENOG IZGLEDA! Lepa Lukić ima poseban način ishrane, izgledaćete SKROZ DRUGAČIJE
pusti-brigu-se02ep12-deo-1.00-27-11-09.still001.jpg
StarsLEPA LUKIĆ OTKRILA TAJNU MLADOLIKOG IZGLEDA: Nikad nije išla na TRETMANE, a da izleči komplekse pomogla joj je KESOVIJA!
lepa-lukic-2.jpg
StarsLEPA LUKIĆ NEĆE GRUDI ODAVDE DO OBALE: Pevačica protiv PLASTIČNIH OPERACIJA, ništa ne radi na sebi osim OVOGA! Nasmejala sve!
screenshot-6-1.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP559 Izvor: kurir tv