Lepa Lukić na početku svoje karijere kao i mnoge njene koleginice promenila je ime, a malo ko zna kako se prvobitno zvala.

Iako je karijera Lepe Lukić počela još davne 1964. godine pevačica se u javnosti nikada nije predstavljala svojim pravim imenom i prezimenom.

Tako je za mnoge, evo već 60 godina, pravo ime Lepe Lukić enigma.

Lepin zaštitni znak je predivan glas koji se prepoznaje na prvu loptu, ali i brojni hitovi bez kojih veselja ne mogu da prođu.

Međutim, malo ko zna kako se zapravo zove i preziva Lepa.

Zato će se sada mnogi iznenaditi kada čuju da je njeno pravo ime Lepava Mušović koje je promenila još na početku karijere, piše "Grand".

Kako je i sama isticala to je uradila kako bi njeno ime bilo upečatljivije i prepoznatljivije kod publike.

Dosta se spekululisalo i da se na ovaj korak odluče zato što se stide imena, ali estradnjaci obično imaju opravdanje za to da je u pitanju samo šoubiznis.

