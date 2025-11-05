Slušaj vest

Estradni mag, osnivač i dugogodišnji čelnik "Granda", Saša Popović, napustio nas je u martu ove godine, a pevač i pobednik "Zvezda Grandfa" Mirza Selimović prisetio ga se sa setom.

- Mislim da me je Saša Popović zaista cenio i voleo, i ja sam njega - rekao je Mirza Selimović na početku.

1/5 Vidi galeriju Mirza Selimović Foto: Nemanja Dedović, Privatna Arhiva, Komarad produkcija

- Par puta mi je rekao da, kad mu dođe neko kulturan, dao bi mu sve - dodao je osmi pobednik muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

- Na njegova vrata sam kucao kad sam imao dva problema, i oba je rešio. Kad je trebalo da me savetuje, on je bio tu - rekao je Mirza potom u emisiji "Iz profila".

Kurir.rs

