Vesna i Đole Đogani već duže od dve decenije su zajedno i imaju dvoje dece, a iako važe za jedan od najskladnijih parova sa javne scene, malo ko zna da oni nisu venčani.

Đole Đogani svojevremeno je gostovao u jednoj emisiji i tada je otkrio da je jedina njegova zakonita supruga bila Slađa Delibašić.

Nikad se nisu zvanično venčali

Kao što je i poznato, nakon toga je otpočeo vezu sa Vesnom koja je i postala glavna pevačica u grupi, ali se njih dvoje nikada nisu zvanično venčali.

„Mi nismo u braku, živimo zajedno, ali se nismo venčavali. Oženio sam se jednom, jednom sam se razveo, i na tome bih završio sve. 22 godine smo zajedno, tj. od 2003. godine“, rekao je Đole jednom prilikom.

- Đole je stariji od mene 18 godina, ali ja tu razliku ne vidim. Neke devojke ili žene ne vole tu razliku, ja sam neko ko nije shvatao ko sam, šta sam i gde sam, pa mi je odgovaralo da je neko tu da me čuva, a sada kada sam zrelija, i dalje čuvam tu neku senzualnost. Znam kad treba da mu kažem, kada da mu pokažem zube, sve su to igre ženske koje su kvalitetne i važne. Ja se na kraju dana borim za naš odnos, za našu decu, ja sam primer svojoj deci za sutra. Ne govorimo mi to: "volim te", ni on meni, ni ja njemu - otkrila je Vesna nedavno u emisiji Amidži šou.

Inače, nakon odlaska Slađe Delibašić iz grupe „Đogani fantastiko“, Đole je razmišljao da dovede Kaju Ostojić, koja je tada imala svega 16 godina. Međutim, posle dužih pregovora odlučili su da je najbolja odluka da Slađu zameni Vesna zbog svojih plesačkih umeća.

Đoleta paparaci usnimili s drugom ženom

Podsetimo, ozbiljnu krizu imali su 2021. godine, kada je ekipa "Paparaco lova" krišom usnimila poljubac Đoleta i javnosti nepoznate žene, navodno njegove saradnice, u njegovom automobilu. Paparaco snimci podigli su ogromnu prašinu u domaćoj javnosti, a pevačica se oglasila tek nakon nekoliko dana.

"To je naša poslovna saradnica"

- To je naša poslovna saradnica koja već 20 godina vodi papire oko naših poslovanja, naš je blizak prijatelj, 50 puta dnevno se čujemo. Mi nismo pali s Marsa, nismo . Žena je kolaterna šteta, ona se zahvalila Đoletu što je odneo njenom bratu televizor. Razgovarale smo, njen suprug je malo već povređen, nije iz javnog sveta, ne razume to. Pitala sam je da li je dobro i da li je sve u redu, da treba da razmišlja o sebi, da se smiri, jer je ovo laž, rekla sam da ne sumnjam da ona ima bilo šta ljubavno sa Đoletom. Ona mi je rekla da je njen muž ljut, imamo problem veliki, ja kapiram da mu priđem i da mu kažem da to nema nikakve veze i da mu kažem da ga njegova žena ne vara sa mojim mužem. Svi smo povređeni - rekla je Vesna u emisiji Premijera - Vikend specijal.

