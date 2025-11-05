Slušaj vest

Aleksandar Sofronijević, umetnik koji je od harmonike načinio most između emocije i umetnosti, ponovo osvaja Hrvatsku!

Nakon prošlogodišnjeg nastupa u Kleti porodice Bunčić, kada su Sofra i njegov orkestar ostavili neizbrisiv utisak na publiku i domaćine, ove jeseni vraćaju se jači nego ikad – i to sa tri rasprodata koncerta zaredom.

Pod nazivom “Čaša vina i muzika”, Sofra će sa svojim orkestrom 6, 7. i 8. novembra nastupiti u čuvenoj Kleti porodice Bunčić, gazdinstvu smeštenom u srcu prirode, tik pored Zagreba. Sala kapaciteta 700 mesta već je do poslednjeg popunjena, što je još jedan dokaz da publika u Hrvatskoj s nestrpljenjem čeka svaku Sofrinu notu i svaku emociju koju prenosi.

Aleksandar Sofronijević rasprodao drugi koncert Foto: Kurir

Njegov povratak u Klet nije slučajan – prošlogodišnja energija, spoj tradicije, muzike i vina, stvorila je jedinstvenu atmosferu koja se pamti. Ove godine, ta magija se vraća u trostrukom izdanju – tri večeri, tri susreta, tri slavlja muzike koja spaja ljude.

“Čaša vina i muzika” obećava večeri pune emocija, virtuoznih izvedbi i iskrene radosti – baš onako kako publika od Sofronijevića i očekuje. A kada se u jednom prostoru nađu duša muzičara, toplina vina i duh domaćina koji neguju tradiciju, tada nastaje nešto više od koncerta – nastaje praznik umetnosti i života.

Aleksandar Sofronijević i njegov orkestar još jednom potvrđuju da muzika nema granice – ona ima samo put, koji vodi ravno do srca publike.

