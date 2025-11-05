Slušaj vest

Nakon smrti Dina Dvornika, njegova supruga Danijela Dvornik napustila je Zagreb i preselila se na Brač gde je započela skroz drugačiji život.

Danijela na svom Instagramu pokazuje kako izgleda njen ostrvski život, a sada se oglasila i istakla da je na Braču pronašla svoj mir.

- Da, definitivno ostrvo je moja sreća . Predivan sunčan dan , kafica na suncu , odradila sam moje modne storije, odgovorila na neke mejlove, a onda veselo otišla u maslinjak . Dan je bio kao stvoren da se zapale već suve grane od maslina koje mi oku smetaju, a moj stari prijatelj je doneo pašticadu i njoke i prijateljski podelio ručak . Je li može bolje? Pašticada sa njokama u maslinjaku na ovakav dan - napisala je ona i dodala:

- Još mi je “dao ruke” i pomogao da brže spalimo grane . Dogovorili smo se za sutra da sednemo na biciklu i odradimo turu do Milne i popijemo kafu na suncu. Jesen na Braču ima svoj ritam - sporiji, mirniji.Kad se ostrvi umiri, jesen pokaže koliko može biti lepa. Sad je pravi gušt.

Ima svoju baštu

Danijela je prodala skupocene torbe kako bi uložila u renoviranje kuće, a tada su mnogi mislili da greši.

- Svi su mi govorili: "Joj, šta će ti polje, pa ti si žena - ali, ljudi moji, ja sam to polje dovela u red - rekla je ona jednom prilikom.

Ona je istakla i da najviše voli život na Braču kada prođe letnja sezona.

- Nema ništa lepše od meseca septembra… Mesto se vratilo u svoju tišinu i mir. Kuće su utihnule , turista ima ali taman da ne remete ništa. Vreme je prekrasno a i more kao da se smirilo i pretvorilo u ulje . Stoji tako, gotovo nepomično i zove da uđeš i poremetiš tu mirnoću. Potpisala bih da uvek bude ovako. Život na ostrvu - napisala je ona nedavno na Instagramu.

