PRODALA SVOJE SKUPE STVARI PA ZASADILA BAŠTU OD TOGA! Nakon smrti poznatog pevača njegova supruga šokirala naciju, evo šta sada radi
Nakon smrti Dina Dvornika, njegova supruga Danijela Dvornik napustila je Zagreb i preselila se na Brač gde je započela skroz drugačiji život.
Danijela na svom Instagramu pokazuje kako izgleda njen ostrvski život, a sada se oglasila i istakla da je na Braču pronašla svoj mir.
- Da, definitivno ostrvo je moja sreća . Predivan sunčan dan , kafica na suncu , odradila sam moje modne storije, odgovorila na neke mejlove, a onda veselo otišla u maslinjak . Dan je bio kao stvoren da se zapale već suve grane od maslina koje mi oku smetaju, a moj stari prijatelj je doneo pašticadu i njoke i prijateljski podelio ručak . Je li može bolje? Pašticada sa njokama u maslinjaku na ovakav dan - napisala je ona i dodala:
- Još mi je “dao ruke” i pomogao da brže spalimo grane . Dogovorili smo se za sutra da sednemo na biciklu i odradimo turu do Milne i popijemo kafu na suncu. Jesen na Braču ima svoj ritam - sporiji, mirniji.Kad se ostrvi umiri, jesen pokaže koliko može biti lepa. Sad je pravi gušt.
Ima svoju baštu
Danijela je prodala skupocene torbe kako bi uložila u renoviranje kuće, a tada su mnogi mislili da greši.
- Svi su mi govorili: "Joj, šta će ti polje, pa ti si žena - ali, ljudi moji, ja sam to polje dovela u red - rekla je ona jednom prilikom.
Ona je istakla i da najviše voli život na Braču kada prođe letnja sezona.
- Nema ništa lepše od meseca septembra… Mesto se vratilo u svoju tišinu i mir. Kuće su utihnule , turista ima ali taman da ne remete ništa. Vreme je prekrasno a i more kao da se smirilo i pretvorilo u ulje . Stoji tako, gotovo nepomično i zove da uđeš i poremetiš tu mirnoću. Potpisala bih da uvek bude ovako. Život na ostrvu - napisala je ona nedavno na Instagramu.
Pogledajte dodatni snimak: