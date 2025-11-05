"OD NEKIH ISKUSTVA NOSIMO OŽILJKE, SUZE, NA SAMU POMISAO..." Nikolina Kovač ogolila dušu, na ovog pokojnog pevača je gledala kao na oca
Legendarni pevač Halid Bešlić umro je 7. oktobra nakon borbe sa teškom bolešću, a pevačica Nikolina Kovač se sada oglasila na svom Instagram profilu gde je objavila niz snimaka sa njim.
Nikolina je podelila i snimke sa koncerta Bešlića na kojima je bila gost i napisala sledeće:
- U ovoj reci života sve što nam se dogodi, što ponesemo na svojim plećima i dobro i loše, pripalo nam je, namenjeno nam je, tako je trebalo da bude... Do prihvatanja kao i do bezrezervne ljubavi treba rasti, do smirenja, treba preći stazama i stazama… Od nekih iskustava nosimo ožiljke, suze, od nekih radost i smeh, a prema nekim ljudima na samu pomisao gajimo zahvalnost, radost, jer su poput prvog rosnog sunca obasjali život koji je poprimio najlepšu moguću svetlost i ozarenost… Zahvalna i vrlo svesna svake šanse, mogućnosti, prilike, prilike koja je pružena od srca, bez bilo kakvog očekivanja, zahvalnost koja iz dana u dan postaje, kristalnija, jasnija, smislenija, dok diše ova devojčica u sebi i na sav glas… - napisala je Nikolina.
Nikolina Kovač kroz suzama o Halidu Bešliću
Njegova smrt slomila je srce Nikolini Kovač koja ga je gledala kao rođenog oca.
- Napustio nas je najdivniji čovek, velika legenda. Ostalala je velika praznina u mojoj duši. Ne mogu više da govorim - rekla je Nikolina Kovač za Informer.
Halid Bešlić i Nikolina Kovač pre tri godine snimili su duetsku pesmu ''Još si moje sve'', a pevačica je tada istakla da je saradnja sa Bešlićem ostvarenje njenog najvećeg sna.
Dok su mu se lekari borili za život Nikolina se Halidu javno obratila, a njena emotivna poruka mnogima je slomila srce. Pevač, nažalost, najvažniju bitku nije uspeo da dobije.
- Halida gledam kao člana porodice, zaista , gledam ga kao oca. On je najveći gospodin i čovek iz javnog života. Naravno da smo se čuli, biće samo bolje, dobra je situacija - rekla je tada Nikolina za Republiku.
