Legendarni pevač Halid Bešlić umro je 7. oktobra nakon borbe sa teškom bolešću, a pevačica Nikolina Kovač se sada oglasila na svom Instagram profilu gde je objavila niz snimaka sa njim.

Nikolina je podelila i snimke sa koncerta Bešlića na kojima je bila gost i napisala sledeće:

- U ovoj reci života sve što nam se dogodi, što ponesemo na svojim plećima i dobro i loše, pripalo nam je, namenjeno nam je, tako je trebalo da bude... Do prihvatanja kao i do bezrezervne ljubavi treba rasti, do smirenja, treba preći stazama i stazama… Od nekih iskustava nosimo ožiljke, suze, od nekih radost i smeh, a prema nekim ljudima na samu pomisao gajimo zahvalnost, radost, jer su poput prvog rosnog sunca obasjali život koji je poprimio najlepšu moguću svetlost i ozarenost… Zahvalna i vrlo svesna svake šanse, mogućnosti, prilike, prilike koja je pružena od srca, bez bilo kakvog očekivanja, zahvalnost koja iz dana u dan postaje, kristalnija, jasnija, smislenija, dok diše ova devojčica u sebi i na sav glas… - napisala je Nikolina.

Nikolina Kovač kroz suzama o Halidu Bešliću

Njegova smrt slomila je srce Nikolini Kovač koja ga je gledala kao rođenog oca.

- Napustio nas je najdivniji čovek, velika legenda. Ostalala je velika praznina u mojoj duši. Ne mogu više da govorim - rekla je Nikolina Kovač za Informer.

Halid Bešlić i Nikolina Kovač pre tri godine snimili su duetsku pesmu ''Još si moje sve'', a pevačica je tada istakla da je saradnja sa Bešlićem ostvarenje njenog najvećeg sna.

Dok su mu se lekari borili za život Nikolina se Halidu javno obratila, a njena emotivna poruka mnogima je slomila srce. Pevač, nažalost, najvažniju bitku nije uspeo da dobije.

- Halida gledam kao člana porodice, zaista , gledam ga kao oca. On je najveći gospodin i čovek iz javnog života. Naravno da smo se čuli, biće samo bolje, dobra je situacija - rekla je tada Nikolina za Republiku.

