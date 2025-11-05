MARIJA ŠERIFOVIĆ SE VRATILA U ZVEZDE GRANDA Podelila video sa snimanja nove emisije, evo koju je ulogu preuzela na sebe! (VIDEO)
Pevačica Marija Šerifović bila je dugogodišnji član stručnog žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", ali je u julu ove godine saopštila javnosti je da napušta ovaj projekat.
Kako je i navela, nova sezona ovog šou programa muzičkog karaktera započet je bez nje, ali je novom objavom sve šokirala i zbunila.
Naime, ona je sada je sve iznenadila kada se pojavila na Košutnjaku, te se oglasila iz studija Granda u kom je do nedavno snimala emisije.
Pevačica je sa mesta gde sedi žiri objavila video na svom Instagram profilu, uz opis:
- Kvartalna inspekcija - našalila se Šerifovićeva.
Još uvek nije poznato da li je Marija došla da poseti kolege i stare saradnike ili će ipak deo biti jedne od emisija muzičkog takmičenja.
Prvi put na televiziji
Marija Šerifović prvi put se javno pojavila na televiziji Pink 1998. godine. Ona je gostovala sa majkom Vericom Šerifović i tom prilikom su zajedno otpevale hit čuvene grupe Suncokreti "Moje bube".
Majka i ćerka su prvi put ukrstile glasove i zajedno nastupile pred gledaocima televizije.
Kurir.rs