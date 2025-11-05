Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović bila je dugogodišnji član stručnog žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", ali je u julu ove godine saopštila javnosti je da napušta ovaj projekat.

Kako je i navela, nova sezona ovog šou programa muzičkog karaktera započet je bez nje, ali je novom objavom sve šokirala i zbunila.

Naime, ona je sada je sve iznenadila kada se pojavila na Košutnjaku, te se oglasila iz studija Granda u kom je do nedavno snimala emisije.

Marija Šerifović, drugo veče finala ZG Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica je sa mesta gde sedi žiri objavila video na svom Instagram profilu, uz opis:

- Kvartalna inspekcija - našalila se Šerifovićeva.

Još uvek nije poznato da li je Marija došla da poseti kolege i stare saradnike ili će ipak deo biti jedne od emisija muzičkog takmičenja.

Marija Šerifović ponovo u Zvezdama Granda Izvor: Instagram

Prvi put na televiziji

Marija Šerifović prvi put se javno pojavila na televiziji Pink 1998. godine. Ona je gostovala sa majkom Vericom Šerifović i tom prilikom su zajedno otpevale hit čuvene grupe Suncokreti "Moje bube".

Majka i ćerka su prvi put ukrstile glasove i zajedno nastupile pred gledaocima televizije.

