Folk pevačica Indira Aradainović Indi (39) na Instagramu je odlučila da pokaže svoje "pravo lice" te se snimila bez ikakvih filtera i bez šminke.

Indi je pokazala da nema problem da se snimi u ovako prirodnom izdanju, ali poznato je da je imala neko korekcija na svom licu.

Indi pokazala lice bez šminke Foto: Printscreen

Jednom prilikom Indi je pokazala kako izgleda nakon korekcije povećanja usana i urađenih obrva, te se snimila, ali je tada izazvala brojne komentare i mnogi su komentarisali da je preterala.

Podsetimo, Indira je svojevremeno smanjila želudac, i tada je bila zdravstveno ugrožena.

- Prošla sam težak period, dve operacije u roku od dve nedelje, ostala sam bez slezine, pankreas je bio zakačen. Živim još malo sa nekim posledicama, ali zahvalna sam Bogu što sam među vama, živima - rekla je Indi u Amidži šou.

"Prošla sam kroz pakao"

Takođe, ona je svojevremeno pričala da je imala mučnine nakon obroka.

- Ipak, ne kajem se što sam se operisala, jer sam smršala 35 kilograma. Da sam prošla kroz pakao, jesam. Lekari su mi se borili za život mesec dana posle operacije. Moraću da primam injekcije do kraja života. Zbog komplikacija sam ostala bez slezine, pankreas mi ne radi dobro... Više nikada neću biti zdrava, kao što sam bila pre nego što sam otišla na operaciju - rekla je ranije Indi.

