NEDA UKRADEN RASPAMETILA IZGLEDOM! Pojavila se u smelom izdanju sa izrezima gore i dole na koncertu u Beogradu, ovo ju je sačekalo u dvorani
Pevačica Neda Ukraden večeras, 5. novembra, održava veliki koncert u beogradskoj MTS Dvorani, gde će svojim hitovima još jednom potvrditi zbog čega je već decenijama jedna od najvoljenijih muzičkih zvezda na ovim prostorima.
Pred okupljenim predstavnicima medija, Neda se pojavila u elegantnom i izazovnom izdanju, sa prepoznatljivim osmehom na licu. Njena odevna kombinacija, sa pažljivo odabranim izrezima, istakla je njenu besprekornu figuru i stil kojim oduševljava publiku već godinama.
Poseban trenutak večeri usledio je kada su Nedi stigli pokloni i veliki buket cveća, čime su obožavaoci i saradnici još jednom pokazali koliko je vole i poštuju.
Na koncert je stigla i njena ćerka Jelena, koja je bila prva sa porodicom u dvorani, odabravši dekoltirano izdanje za ovu priliku.
Nedina ćerka veoma uspešna
Podsetimo, iako se Jelena retko pojavljuje u javnosti i svoj privatni život drži dalje od medija, poznato je da je veoma uspešna u poslovnom svetu, kao direktorka marketinga i vlasnica kozmetičkog salona u Beogradu.
Ona i njen suprug Predrag važe za stabilan i skladan par, a zajedno su već 16 godina. Roditelji su troje dece, bliznakinja Aleksandre i Nede, i sina Dušana.
