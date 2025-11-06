Slušaj vest

Kaliopi je jedna od najpopularnijih muzičkih izvođača sa podneblja Severne Makedonije. Odmalena je imala jasne ciljeve i velike snove, iako je odrasla u skromnim uslovima i patrijarhalnom okruženju, ali punom ljubavi i sreće. Posetili smo kraj u kom je provela detinjstvo.

Kaliopi potiče iz mirnog i malog grada Kičevo u Severnoj Makedoniji. Ona i cela njena porodica već godinama žive u Skoplju, ali je Kičevci i dalje pamte kao nasmejanu i luckastu devojčicu i njom se ponose.

Zarasla u korov

Kuća u kojoj je živela nalazi se u samom centru grada i ušuškana je u nekada zajedničkom dvorištu, koje je danas parking za kompleks zgrada koji je podignut oko nje. Pravim čudom, ili sa dobrim razlogom sadašnjeg vlasnika kuće, njen dom nije srušen zbog novoizgrađenih zgrada u okolini, već je sačuvan uprkos drugačijim planovima investitora.

Njena kuća, koja je tada bila ispunjena toplinom siromašne, ali velike porodice, danas je samo polovično funkcionalna. Naime, prednja strana kuće pretvorena je u advokatsku kancelariju, dok se ostatak doslovno raspada.

Kuća je zadržala izvorni oblik i izgleda prilično staro. Deo koji se danas koristi kao poslovni prostor iznutra je preuređen, dok su sprat i deo orijentisan ka nekadašnjem dvorištu ruina. Plafon i krov su urušeni, okolina je poprilično zarasla u korov, bez mogućnosti prilaska, dok se stepenište i glavni ulaz u kuću jedva naziru. Prozori su slomljeni, ulazna vrata obijena, a zidovi goli i propali.

Sam ulaz u dvorište sada je u smetlište jer je stara kapija otvorena, a ograda oko kuće koju je njena porodica pravila i dalje je netaknuta, osim u delu koji je pretvoren u prilaz parkingu.

- Naravno da znam da je živela tu, svi znaju i svi je se sećaju. Od cele familije Bukleski, samo je jedna njena tetka ostala u Kičevu, ona sada živi nekoliko ulica ispod stare porodične kuće. Ne znam da li je i dalje u njihovom vlasništvu, mislim da nije, a i da jeste, odavno tu niko nije kročio, samo psi lutalice koji se tu skrivaju od hladnoće zimi - rekao nam je jedan radnik gradske čistoće koji se slučajno našao u ulici.

U obližnjoj piljari naišli smo na čoveka koji je godinama u njenoj ulici držao krojačku radnju.

- Kaliopi je došla do regionalne slave iz velike bede. Velika porodica, mala primanja... Kao mala je često dolazila kod mene u radnju ne bih li joj dao neke krpe, ostatke i tkanine koje je njena majka prepravljala i pravila joj odeću prikladnu njoj. Jednom kada sam joj poklonio jedno odelce, bila je toliko srećna da je trčala duž cele ulice. Nakon toga se vratila i donela mi čokoladu u znak zahvalnosti. Nije imala novac da je kupi, pa ju je uzela iz prodavnice sa ćoška. Bila je toliko slatka i harizmatična da joj niko ništa nije zamerao. Kasnije sam otišao i platio čokoladu koju je ukrala da bi mi se zahvalila i odužila. Nije ona nikada bila delinkvent, ali je bila nestašno i neiskvareno dete, a tada se bez problema poslovalo tako što se namirnice plaćaju tek kada stigne plata, odnosno na dug, veresiju. Ona, mala devojčica, verovatno željna slatkiša, uzela je čokoladu i, umesto da je krišom negde pojede, kao što su to njeni vršnjaci radili, udelila ju je meni, eto, takva je ona bila - otkrio nam je on sa osmehom na licu, pa nastavio:

Ispravna odluka

- Roditelji su odmah prepoznali talenat u njoj, pa su rešili da je školuju. Ispravna odluka, iako nisu bili imućni, bili su vrlo cenjeni, pošteni i dobri ljudi. Pohađala je muzičku školu i bila najtalentovanije dete u gradu. Toliko je bila muzikalna da su je profesori nazivali čudom! Još se tada znalo da će biti pevačica i da će postati zvezda, to je i zaslužila - naveo je naš sagovornik.

