Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale nedavno su se našli u centru pažnje zbog skandala koji je izbio tokom njihovog boravka u Dubaiju. Ana je tada otkrila da ju je Rale, navodno, ostavio samu, sa neplaćenim računima i bez povratne avionske karte, kao i da je "na lekovima zbog njega".

Drama koja je usledila ubrzo je odjeknula u domaćim medijima i bacila senku na njihov emotivni odnos.

Nakon skandala uhvaćeni

Ona je po povratku u Srbiju rešila da stavi tačku ne samo na emotivni odnos sa kompozitorom, već i na poslovnu saradnju. Međutim, po svemu sudeći, par je izgladio odose.

Medijska ekipa zatekla je kompozitora u jednom beogradskom tržnom centru dok je bio u opuštenoj šetnji sa Anom. Njih dvoje su zajedno obilazili butike i uživali u zajedničkom vremenu, delujući skladno i veselo, prenosi 24 sedam.

Rale se glasio i otkrio svoju stranu priče

- Sve sam isplatio preko svog računa, sve me je koštalo nešto više od 30.000 evra. Ako su pare na mom računu, neka ona pokaže jednu uplatnicu da mi je dala 500 evra. Ja ću tužiti, a vi je pozovite kao svedoka, pa neka potvrdi da je platila i da vidimo gde su tragovi. S njenog računa smo platili samo karte biznis klase za avion, koje sam ja duplirao zbog odlaganja letova, pre svađe koju smo imali u septembru - rekao je Rale za "Kurir".

Razlog drame u hotelu

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Međutim, Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.

Oko 12 sati osoblje s recepcije je počelo da Anu poziva najpre telefonom, a zatim su došli i na vrata sobe i tražili da izađe napolje. Ona nije otvarala, već im govorila da neće da napusti sobu jer je sve plaćeno. Nešto kasnije došla su dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da joj nasilno iznose stvari iz sobe, što je ona snimila telefonom. Pomenute klipove dobila je redakcija Kurira.

