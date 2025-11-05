Slušaj vest

U prostranom stanu voditeljke Sanje Kužet, koji deli sa suprugom i sinovima, svaki detalj je pažljivo odabran, od svetlih tonova do umetničkih dela.

Njena nekretnina u Beogradu nije samo mesto za život, već i primer kako spojiti funkcionalnost i luksuz. Ovaj dom pruža inspiraciju svima koji žele da unesu eleganciju u svoj životni prostor.

Dom Sanje Kužet Foto: Printscreen Instagram

Centralni deo stana je dnevna soba, uređena u minimalističkom stilu. Zidovi boje slonove kosti i sivi nameštaj stvaraju harmoničnu atmosferu, dok kućna biblioteka i umetnine dodaju dozu luksuza. Svaki detalj je pažljivo biran, od boja do dekorativnih elemenata, što prostor čini toplim i prijatnim.

Dnevni boravak se prirodno nastavlja na trpezariju, koja je mesto okupljanja porodice. Veliki mermerni sto dominira prostorom, pružajući savršen spoj funkcionalnosti i estetike. Trpezarija je dizajnirana tako da bude praktična, ali i elegantna, idealna za porodične trenutke.

Sanja Kužet pokazuje kako luksuz može biti jednostavan, a dom mesto gde se spajaju funkcionalnost i elegancija. Njena nekretnina u Beogradu pravi je primer savremenog dizajna i inspiracija za sve ljubitelje lepih enterijera.

Kurir.rs/Blic

