Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš pokušao je da zakopča košulju bivšoj devojci Maji Marinković, a tom prilikom ispipkao je njene silikonske grudi.

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković zbližili su se otkako su ušli u ''Elitu 9''. Njihov odnos pomno se prati, a najnovije scene iz Bele kuće podigle su prašinu u javnosti.

Iako ju je pre nekoliko dana prozivao zbog silikonske zadnjice, Janjušu ne smetaju Majine grudi i jedva je dočekao da ih ponovo ispipka.

Janjuš i Maja Marinković se pipkaju

Janjuš opsednut grudima svoje bivše

- Je l' možeš to da zakopčaš malo - pitao je Janjuš, a onda joj je stisnuo silikonske grudi mislivši da ga ne snimaju.

- Ne može Janjuše, puca, ovo sam kupila na dečijem odeljenju - vragolasto je odgovorila Maja, kojoj očigledno nije smetalo pipkanje bivšeg.

Bivši ljubavnici prisetili su se i perioda kada su se jurili po ulicama i autobusima dok su bili u vezi, a njihove dogodovštine nasmejale su ukućane do suza.

