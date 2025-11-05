Slušaj vest

Aleksandra Nikolić, koja je, prema sopstvenim rečima, već duže vreme prolazila kroz težak period zbog svog bivšeg supruga, sada se suočila sa novim napadom.

Prema navodima medija, bivši suprug Aleksandre Nikolić navodno je na Telegramu podelio kompromitujuće fotografije, koje su se ubrzo proširile i dospele u javnost.

Ko je bivši muž Aleksandre Nikolić?

Podsećanja radi, njen bivši suprug ranije je bio povezivan sa kriminalnom grupom koja se bavila hakerskim upadima u sisteme stranih banaka. Članovi te grupe su, prema navodima istrage, krađom podataka klijenata sa platnih kartica izrađivali falsifikovane kartice i tako nezakonito ostvarili višemilionsku korist.

U akciji Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, sprovedenoj pod operativnim nazivom „Monca“, uhapšen je vođa ove kriminalne grupe, u čijem stanu su, prema policijskim izveštajima, izrađivane falsifikovane kartice.

Kriminalna mreža bila je pod prismotrom nadležnih službi više meseci, a u istragu su bile uključene i policijske uprave iz zemalja regiona, kao i Nemačke, pisao je tad Blic.

