Pevač Sloba Radanović u skladnom je braku sa Jelenom, sa kojom živi sa njihovim sinom Damjanom, kao i još dvojicom sinova iz njenog prvog braka.

Iako je on poznati pevač, a ona popularna na društvenim mrežama, Jelena i Sloba trude se da zadrže svoju intimu za sebe, kao i privatnost njihovog porodičnog doma.

On neretko ističe da mu je ona najveća podrška u životu i karijeri, te ga Jelena često prati na nastupima, a Radanovićka je sada sa fanovima podelila nekoliko zajedničkih kadrova sa suprugom.

1/4 Vidi galeriju Jelena i Sloba Radanović Foto: Printscreen Instagram

Naime, Slobina žena je sada podelila na Instagramu niz njihovih zajedničkih fotografija. Ona je objavila jednu sliku sa bazena na kojoj su joj bujne grudi u prvom planu, zatim sliku u elegantnom izdanju, a veliku pažnju privukla je fotka iz teretane dok zajedno vežbaju.

"LUNA ZASLUŽUJE DA ZNA, NEĆU DA ĆUTIM"

Kristina Kija Kockar, prva supruga Slobe Radanovića, koji je pošle nedelje napravio svadbu sa Jelenom i prvi rođendan sina Damjana, pre dve godine je otkrila pravi razlog raskida Lune Đogani i Slobe.

Naime, ona je istakla da je tri godine ćutala o tome, ali da je Luna zaslužila da zna pravu istinu. Kako je navela u jednom intervjuu 2021. godine, Radanović je ostavio Đoganijevu zbog karijere.

- Ovo prvi put otkrivam. To mi je lično rekao njegov saradnik. Kad je izlazio iz "Zadruge" da snimi pesme, on je želeo da mu jedan menadžer vodi karijeru. Popričali su o tome i taj čovek je rekao da hoće, ali pod uslovom da više ne bude sa Lunom. U tom momentu slika o njoj u spoljnjem svetu bila je jako ružna, a negativne stvari bi njemu škodile u poslu i bile loše za imidž. On je istog momenta pristao da je ostavi. Za mnoge stvari ćutim, za ovo više neću. I Luna zaslužuje ovo da zna - kazala je Kristina za "Svet" pre dve godine.

