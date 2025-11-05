"ASMIN ZBOG MAJE PIJE TABLETE" Taki Marinković žestoko o učešću ćerke u Eliti: Ne želim zeta iz rijalitija, to su...
Radomir Marinković Taki večeras je bio gost na jednoj modnoj reviji, a tom prilikom je prokomentarisao i svoju ćerku Maju Marinković koja je učesnik Elite 9.
Taki kaže su svi muškarci bacili oko na Maju.
- Ja čekam Novu godinu. Moja ćerka i pored glavne teme, ona tamo drma, ne može Maja da to prođe bez nje. I kad ćuti je glavna. Svi su bacili oko na nju. Asmin otišao da spava u izolaciju, počeo da pije terapiju. Aneli je poludela zbog Luke, bacio je oko na nju - rekao je i dodao:
- Anđelo joj je prijatelj. Znaju se još od Zadruge 2. Ne bih voleo zeta iz rijalitija. To je sve fejk, zbog fanova.
Stanija je stvorila Asmina
Taki smatra da Stanija ne treba da se miri sa Asminom Durdžićem, te da je on napravio više faulova.
- Asmin radi gluposti, to Stanija nije zaslužila. Ona je Asmina stvorila
kurir.rs/blic
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: