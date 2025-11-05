Slušaj vest

Radomir Marinković Taki večeras je bio gost na jednoj modnoj reviji, a tom prilikom je prokomentarisao i svoju ćerku Maju Marinković koja je učesnik Elite 9.

Taki kaže su svi muškarci bacili oko na Maju.

- Ja čekam Novu godinu. Moja ćerka i pored glavne teme, ona tamo drma, ne može Maja da to prođe bez nje. I kad ćuti je glavna. Svi su bacili oko na nju. Asmin otišao da spava u izolaciju, počeo da pije terapiju. Aneli je poludela zbog Luke, bacio je oko na nju - rekao je i dodao:

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

- Anđelo joj je prijatelj. Znaju se još od Zadruge 2. Ne bih voleo zeta iz rijalitija. To je sve fejk, zbog fanova.

Stanija je stvorila Asmina

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Taki smatra da Stanija ne treba da se miri sa Asminom Durdžićem, te da je on napravio više faulova.

- Asmin radi gluposti, to Stanija nije zaslužila. Ona je Asmina stvorila

