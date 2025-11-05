Slušaj vest

Neda se prisetila svog prvog nastupa u ovoj dvorani i naglasila da i posle 50 godina karijere peva sa istim žarom.

- Evo mene u ovoj dvorani gde sam pre 50 godina prvi put održala svoj solistički koncert. Veoma sam vezana emotivno za ovu dvoranu - rekla je Neda pred početak koncerta, dodajući:

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Srećna sam da posle 50 godina sa istim intenzitetom i istim žarom pevam. Sama sam kreator svoje karijere. Ne može čovek da predvidi sve situacije, nešto jeste u našim rukama, nešto nije... ono što jeste u mojim rukama, trudila sam se da budem profesionalac. Poštujem sve ljude i trudim se da se ponašam kao dobar i pristojan građanin. Pomagala sam ljudima i što se znalo i što nije.

Pevačica se, pre izvedbe jedne pesme, osvrnula i na bivšeg supruga:

- Ja imam divno dete sa njim, šta ćeš - kratko je poručila.

Sve oči bile uprte u nju

Inače, Neda se pred pripadnicima sedme sile pojavila se u izazovnom izdanju, sa osmehom na licu, dok je njena odevna kombinacija naglasila da muzička zvezda u 75. godini izgleda besprekorno.

Ona je zablistala u dugoj crnoj haljini sa cirkonima, sa prorezom kod grudi ispod kojeg je virila crna čipka.

1/7 Vidi galeriju Pevačica Neda Ukraden večeras, 5. novembra, održava veliki koncert u srpskoj prestonici, u MTS Dvorani Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Poseban trenutak večeri bio je kada su za Nedu stigli pokloni, a naši fotografi zabeležili su ogroman buket cveća koji je dobila.

Na koncert je stigla i njena ćerka Jelena, koja je bila prva sa porodicom u dvorani, odabravši dekoltirano izdanje za ovu priliku.

