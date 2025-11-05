Slušaj vest

Pevačica Neda Ukraden večeras, 5. novembra, održava veliki solistički koncert u MTS dvorani.

Neda se prisetila svog prvog nastupa u ovoj dvorani i naglasila da i posle 50 godina karijere peva sa istim žarom.

- Evo mene u ovoj dvorani gde sam pre 50 godina prvi put održala svoj solistički koncert. Veoma sam vezana emotivno za ovu dvoranu - rekla je Neda pred početak koncerta, dodajući:

Neda Ukraden koncert mts Dvorana
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Srećna sam da posle 50 godina sa istim intenzitetom i istim žarom pevam. Sama sam kreator svoje karijere. Ne može čovek da predvidi sve situacije, nešto jeste u našim rukama, nešto nije... ono što jeste u mojim rukama, trudila sam se da budem profesionalac. Poštujem sve ljude i trudim se da se ponašam kao dobar i pristojan građanin. Pomagala sam ljudima i što se znalo i što nije.

Pevačica se, pre izvedbe jedne pesme, osvrnula i na bivšeg supruga:

- Ja imam divno dete sa njim, šta ćeš - kratko je poručila.

Sve oči bile uprte u nju

Inače, Neda se pred pripadnicima sedme sile pojavila se u izazovnom izdanju, sa osmehom na licu, dok je njena odevna kombinacija naglasila da muzička zvezda u 75. godini izgleda besprekorno.

Ona je zablistala u dugoj crnoj haljini sa cirkonima, sa prorezom kod grudi ispod kojeg je virila crna čipka.

Pevačica Neda Ukraden večeras, 5. novembra, održava veliki koncert u srpskoj prestonici, u MTS Dvorani Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Poseban trenutak večeri bio je kada su za Nedu stigli pokloni, a naši fotografi zabeležili su ogroman buket cveća koji je dobila.

Na koncert je stigla i njena ćerka Jelena, koja je bila prva sa porodicom u dvorani, odabravši dekoltirano izdanje za ovu priliku.

Ne propustiteStarsNEDA UKRADEN RASPAMETILA IZGLEDOM! Pojavila se u smelom izdanju sa izrezima gore i dole na koncertu u Beogradu, ovo ju je sačekalo u dvorani
Neda Ukraden koncert mts Dvorana
StarsACA LUKAS UDARIO NA NEDU UKRADEN: Rođena u tri grada, pravi medicinski fenomen!
Aca Lukas Neda Ukraden
Stars"JA SAM DOBILA DETE, A ON NEKRETNINU..." Pevačica bivšem mužu ostavila stan nakon razvoda, a na sahranu mu nije došla iz jednog razloga: Bilo je groznih reči...
neda-ukraden-sceniranje-foto-ana-paunkovic032.jpg
StarsNEDA UKRADEN ODUŠEVILA ARENU ZAGREB KONCERTOM KARIJERE: Večeras sam najsrećnija žena na svetu!
Neda Ukraden

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP559 Izvor: kurir tv