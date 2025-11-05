Slušaj vest

Pevačica Anabela Atijas pojavila se večeras u javnosti i progovorila na niz tema koje intrigiraju javnost.

- Luna se sigurno dobro provodi, trebalo je da bude ovde, ali je otputovala sa porodicom. Čujemo se povremeno, neka ih, neka uživaju - rekla je Anabela prvo o ćerki.

- Malo, malo, pa i ja odem na neko putovanje. Meni je svaki vikend neko putovanje zbog posla - dodala je ona, pa se prisetila svog boravka u rijalitiju.

- Tad me je malo ko podržao, stvarno malo ko. Tad sam shvatila mnogo toga. Svakome na čast! Iz toga sam izašla jaka. To je stara Anabela, ja joj skidam kapu. Ova nova ja se pravda samo sebi. Ja danas živim pravi život, to se vidi, zadovoljna sam, ispunjena sam, radim samo ono što želim - rekla je Anabela.

Otkrila je da sa kim bi volela da sarađuje.

- Mnogo volim Sašu Kovačevića, on je tako fino vaspitan, uvek se lepo javi, on je pravi muškarac, na mestu skroz - jasna je bila Anabela Atijas, pa se osvrnula na bivšeg muža Gagija Đoganija i njihove poslovne saradnje.

- Nema potrebe na silu da preklapamo neke stare hitove, mnogi su se povampirili. Zaslužili smo da uživamo malo od plodova rada - istakla je ona.

