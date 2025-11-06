Slušaj vest

Pevač Marinko Rokvić preminuo je 6. novembra 2021. godine, a povodom godišnjice njegove smrti, njegova supruga Slavica Rokvić oglasila se na svom Instagram profilu.

Slavica je tom prilikom podelila njihovu zajedničku fotografiju i uz nju uputila emotivnu poruku posvećenu svom pokojnom suprugu.

Slavica i Marinko Rokvić Foto: Preent Screen

- I dala sam ti ruku, i dala sam ti reč u trenu kad si odlazio. Da ću čuvati svetlost, radost i ljubav koju si mi ostavio. Ne plačem više kad pogledam gore, samo se nasmejem jer znam da si tamo gde duše ne bole. Kad bolje razmislim ti nisi ni otišao, kriješ se u svitanju i odgovor si u svakom mom pitanju. Ti nisi otišao postao si dah koji kroz snove šapuće tu sam, ne strahuj, čuvam te, ti znaš. Da, ja znam! Apsolutna ljubav to je - stoji u opisu.

Bila je uz Marinka do samog kraja

Podsetimo, Slavica je bila uz Marinka Rokvića do samog kraja. Kako je tada navodio izvor, ona je negovala Marinka u njihovom porodičnom domu na Košutnjaku, gde je on i umro 6. novembra 2021. godine. Nije hteo da ga vode u bolnicu.

Podsetimo, u novembru 2020. pevač je hitno operisan, kako je tada saopšteno, zbog ciste u stomaku. Međutim, već tada je otkriveno da boluje od kancera pankreasa i da su prognoze za izlečenje loše.

Rokvić se borio i sa teškom bakterijom koju je zadobio tokom lečenja, što je pogoršalo njegovo zdravstveno stanje, a kasnije i sa metastazama.

1/8 Vidi galeriju Marinko i Slavica Rokvić Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Printskrin/Instagram

Marinko je primao hemoterapije, koje su u početku delovale, pa je polako počeo da se vraća svakodnevnim aktivnostima i osećao se dobro. Nažalost, nije mogao da se vrati muzici i nastupima jer je posle nekoliko meseci od operacije, dok su još trajali oporavak i lečenje, otkriveno da ima metastaze na drugim organima, pa je morao da se podvrgne novim, jačim hemoterapijama. Za to vreme nije ga uopšte bilo u javnosti, a samo dva puta kratko se oglasio u medijima.