Slušaj vest

Saša Kovačević je nedavno verio svoju dugogodišnju devojku Zoranu Tasovac, a sada je progovorio o muško-ženskim odnosima i otkrio stavove kojih se pridržava kada je reč o njihovoj vezi.

Na početku je prokomentarisao takozvane „igrice“ kojima se mnogi parovi služe u vezama, ističući da to u njegovom odnosu ne postoji.

Saša Kovačevič Foto: Printscreen

Naime, na pitanje da li bi odgovorio na poruku u dva ujutru ili kada se probudi, odgovorio je:

- Sutradan ujutru. Moraš malo da misliš, jer čim ti ja dam malo prostora da razmisliš zašto ti nisam odgovori... To je sad psihologija. Ne mora da znači da je to u mom slučaju tako, jer smatram da ja više reagujem na prvu loptu. To je igra koju žene vrlo dobro znaju, a to je da nas puste da mi razmišljamo zašto se u stvari vi ne javljate i šta je to preče od nas. Javiću se ja odmah jer ja ne znam da igram igru - objasnio je Saša.

Osim toga, priznao je da bi mu proradila muška sujeta kada bi mu devojka otišla sa prijateljicama na more bez njega.

- Radi mi sujeta, kako da mi ne radi sujeta, svašta. Šta će? Šta ćeš na moru sa drugaricama? - poručio je Kovačević, a na pitanje da li je u redu da on ide sa društvom, odgovorio je:

- Ne, ne. Pa podjednako mora biti. Samo kažem da meni radi sujeta, a sad da li je ispravno da ona ide, naravno da je ispravno. Zašto ne bi bilo ispravno? Ima svoje društvo, ima svoj s**s i grad, treba da uživaju - objasnio je pevač.

Kako je u daljem razgovoru istakao, nikada nije imao problem da prvi izjavi ljubav partnerki.

- Govorio sam prvi. Kad bi sad uzeli moj telefon, videli biste da u toku dana jedno drugom, ne znam koliko puta, kažemo "Volim te" - priznao je Saša.

- Prilikom veridbe nisam imao tremu. Šoubiznis te očeliči. Ni sa 16 godina kad sam počeo da radim nisam imao tremu. Nemam tremu jer znam da je Zorana žena mog života, to je čin koji sam mogao da napravim i u prvih nekoliko meseci. Veridba nije ni bila toliko romantična uživo, jer moj brat ima takvu situaciju sa želucem, kad god se uzbudi, on jako kašlje, a između ostalog, on je bio jedan od glavnih aktera celog događaja. Toliko je kašljao da ja nisam mogao ni da je pitam da li želi da se uda. To nam je bilo ekstremno duhovito - rekao je Kovačević za Radio S.

1/5 Vidi galeriju Saša Kovačević zaprosio devojku Foto: Printscreen

Oglasila se bivša devojka Saše Kovačevića

Podsetimo, bivša devojka Saše Kovačevića, Jovana Jocić se oglasila nakon što je pevač verio svoju devojku Zoranu.

Pre nekoliko dana, vest o veridbi pevača iznenadila je pozitivno sve pošto je izabranicu Zoranu Tasovac verio posle deset godina ljubavi. Par je podelio bajkovite trenutke iz Grčke a pevač je Zoranoi kupio dijamantki prsten koji ju je ostavio bez teksta.

Svi smo to čekali, i prosto i mene je obradovao, Saša je divan čovek i mislim da će njegova buduća supruga biti jako srećna žena, tako da im želim puno sreće u budućem životu i braku i nadam se da će uskoro doći neka bebice, rekla je za Hype TV bivša devojka Saše Kovačevića Jovana Jocić.