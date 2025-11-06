Slušaj vest

Anita Stanojlović pre nekoliko dana uselila se u Belu kuću i sve učesnike razdrmala svojim pojavom. Međutim, ona je podigla prašinu i van rijalitija.

Njenim ulaskom otkriveno je da joj se udvarao Stefan Karić, jedan od najboljih prijatelja njene bivše žene Jovane Tomić Matore

Stefan se nije libio da joj pokaže simpatije, pa čak i da joj uputi veoma intimna pitanja i ponude, ali to nije sve. Dopisivanje se nastavilo nekoliko dana, a mi vam sada donosimo nastavak ove veoma interesantne konverzacije.

- Gde si da prođem - pitao je Stefan.

Anita Stanojlović Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram

- Izašle smo po cigare, molim Boga da me niko ne sretne. Raspad. Pidžama, kaput - navela je Anita, nakon što je istakla da je u društvu drugarice i deteta.

Zatim ju je zvao, ali se ona nije javljala, zbog čega joj je rekao da se javi kad ustane. U jednom trenutku Anita se požalila da ne može naći normalnog dečka, a Karić joj je odmah ponudio rešenje.

- Ne možeš naći normalnu osobu za vezu više, ali ja sam u fazonu da će to samo doći - napisala je ona.

WhatsApp Image 2025-07-20 at 4.20.12 AM.jpeg
Foto: Petar Aleksić

- Naravno, samo treba lokaciju da pošalješ i doći će. Ovako možemo do sutra, mogli smo da ti nije drugarica tu, ali pre mislim da nisi htela jer misliš da nisi sređena - naveo je Karić.

- Malo si dvosmislen. A ti se ne plašiš drugarice Matore - podsetila ga je Stanojlovićeva.

- Koje drugarice? Devojka ima svoju devojku, uživa, šta joj ja remetim? Pa šta radimo - bio je zbunjen Stefan.

Jovana Tomić Matora
Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen Instagram

Nakon toga, Karić ju je pozvao da idu zajedno da jedu, a potom ponovo poslao dvosmislene poruke.

- Posle ću proći, kad se vratim, gvožđe se kuje dok je vruće. Ti reče da si devojka od trenutka - napisao je Stefan.

Kurir.rs/ Pink.rs

Ne propustiteRijalitiOTKRIVEN RAZLOG ANITINOG POVRATKA U ELITU! Pred ulazak na imanje sve ispričala: Treba mi više novca...
Slika zaslona 2025-11-03 u 23.19.20.png
StarsČIM JE UŠLA REKLA NEĆE DA MU BUDE "UTORAK DEVOJKA", A ONDA PALA ŽESTOKA AKCIJA U UTORAK: Anita i Filip probušili dušek: Sve puca od strasti (VIDEO)
Slika zaslona 2025-11-03 u 23.19.29.png
Rijaliti"NEĆU DA SE PONIŽAVAM I BUDEM UTORAK DEVOJKA" Anita odlepila za Filipom Đukićem, progovorila o njihovom odnosu
Anita Stanojlović izazvala muk u Beloj kući
StarsSTEFAN KARIĆ PROGOVORIO O AFERI SA ANELI AHMIĆ! Anita ih razotkrila čim je ušla u Elitu 9, a kad je spomenula ove poruke nastao je muk
WhatsApp Image 2025-07-20 at 4.20.12 AM.jpeg