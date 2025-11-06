Slušaj vest

Anita Stanojlović pre nekoliko dana uselila se u Belu kuću i sve učesnike razdrmala svojim pojavom. Međutim, ona je podigla prašinu i van rijalitija.

Njenim ulaskom otkriveno je da joj se udvarao Stefan Karić, jedan od najboljih prijatelja njene bivše žene Jovane Tomić Matore

Stefan se nije libio da joj pokaže simpatije, pa čak i da joj uputi veoma intimna pitanja i ponude, ali to nije sve. Dopisivanje se nastavilo nekoliko dana, a mi vam sada donosimo nastavak ove veoma interesantne konverzacije.

- Gde si da prođem - pitao je Stefan.

- Izašle smo po cigare, molim Boga da me niko ne sretne. Raspad. Pidžama, kaput - navela je Anita, nakon što je istakla da je u društvu drugarice i deteta.

Zatim ju je zvao, ali se ona nije javljala, zbog čega joj je rekao da se javi kad ustane. U jednom trenutku Anita se požalila da ne može naći normalnog dečka, a Karić joj je odmah ponudio rešenje.

- Ne možeš naći normalnu osobu za vezu više, ali ja sam u fazonu da će to samo doći - napisala je ona.

- Naravno, samo treba lokaciju da pošalješ i doći će. Ovako možemo do sutra, mogli smo da ti nije drugarica tu, ali pre mislim da nisi htela jer misliš da nisi sređena - naveo je Karić.

- Malo si dvosmislen. A ti se ne plašiš drugarice Matore - podsetila ga je Stanojlovićeva.

- Koje drugarice? Devojka ima svoju devojku, uživa, šta joj ja remetim? Pa šta radimo - bio je zbunjen Stefan.

Nakon toga, Karić ju je pozvao da idu zajedno da jedu, a potom ponovo poslao dvosmislene poruke.