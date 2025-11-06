Slušaj vest

Kreativni direktor "Granda", Saša Popović, koji je 1. marta preminuo nakon teške bolesti, sada se snima dokumentarni film o njegovom životu, karijeri i nasleđu koje je ostavio na domaćoj muzičkoj sceni.

Popović je bio zaslužan za uspehe brojnih pevača i sarađivao je sa najvećim imenima estrade, pa ne čudi što su mnogi pristali da govore o njemu i podele uspomene koje čuvaju. Među sagovornicima su i brojne zvezde koje je Saša lansirao na vrh muzičke scene.

Suzana Jovanović se oglasila

Po prvi put oglasila se i njegova supruga Suzana Jovanović, kojoj posebno teško pada celokupno snimanje.

- Jako mi je teško i veoma bolno. Naravno da ćemo svi biti u dokumentarnom filmu o mom Saletu, mi smo njegova porodica. Za sada ne bih ništa više govorila, uskoro ćete imati priliku da pogledate film. Hvala vam na razumevanju - poručila je Suzana.

U filmu će, pored brojnih kolega, prijatelja i saradnika, učestvovati i članovi Popovićeve porodice, koji će govoriti o njegovom privatnom životu, radu i svemu što je obeležilo njegovu karijeru.

Podsetimo, Saša Popović i Suzana Jovanović bili su u braku više od dvadeset godina, tokom kojih su dobili ćerku Aleksandru, dok je Saša njenog sina Danijela iz prvog braka prihvatio kao svog.