Na najnovijem snimanju emisije „Pinkove zvezde“ nije bilo dosade, i to zahvaljujući nesvakidašnjem tandemu u žiriju: Viki Miljković i Dragomiru Despiću Desingerici!

U videu koji je objavila Viki Miljković na društvenim mrežama vidi se kako se njih dvoje sjajno zabavljaju dok jedan od takmičara peva, a publika ne zna koga pre da gleda — izvođača na sceni ili ovaj veseli duo koji zrači pozitivnom energijom.

Iz emisije u emisiju gledaoci imaju prilike da vide kako su se energije jedne ozbiljne žene i pevačice Viki Miljković i mladog kotroverznog repera Desingerice poklopile pa trenutno važe za najbliže članove žirija. Šale i smeh ne prestaju ni tokom pauza u snimanju, a Viki je i pre nego što je upoznala trepera uvek imala lepo mišljenje o njemu. I ako su svi očekivali da će se od članova žirija najbolje slagati Desingerica i Jelena Karleuša, nakon nekoliko emisija stanje je drugačije.

Fanovi na mrežama već komentarišu da bi njih dvoje trebalo da dobiju i svoj šou, jer, kako kažu, „takva kombinacija narodne energije i trep stila se ne viđa svaki dan“.

Viki i Desingerica na snimanju Pinkovih zvezda Izvor: Instagram

Da ovaj tandem ima dobar odnos i nakon snimanja govori i to da je Desingerica bio jedan od gostiju na proslavi punoletstva sina Viki Miljković i Tašeketa. Reper je i u ranijim izjavma govorio da mu je Viki najveća faca što se tiče članova žirija.