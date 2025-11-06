Slušaj vest

Nije retkost da pevači tokom nastupa ili koncerata dožive poneki peh, a u današnje vreme gotovo da ništa ne može da prođe nezapaženo sve se beleži kamerom.

Takvi snimci vrlo brzo završe na društvenim mrežama, gde postaju viralni i dele ih korisnici širom interneta.

Sada se slična situacija dogodila i Miletu Kitiću – trenutak sa njegovog nastupa zabeležila je publika, a snimak je potom objavljen na TikToku.

Naime, pevač je zapeo za ozvučenje koje je bilo postavljeno na bini. Srećom, nije pao, a odmah je reagovao na svoj prepoznatljivo duhovit način:

Nemoj da se guraš! – poručio je Kitić, a potom je šutnuo ozvučenje.

"Napravio skromnu kuću od 1.600 kvadrata"

Folker Mile Kitić sazidao je luksuznu kuću na Avali koja navodno košta oko 300.000 evra.

Mile Kitić je jednom prilikom gostovao kod Ognjena Amidžića, a tom prilikom je šokirao kada je rekao da je napravio "skromnu kuću" od 1.600 kvadrata.

"Nema teren za tenis, stvarno sam napravio jednu skromnu kuću, 1.600 kvadrata ima", šokirao je Mile izjavom izazvavši muk u studiju i nastavio:

1/7 Vidi galeriju Mile Kitić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

"Ogroman je prostor i ima dosta prostorija, ali stvarno sam se trudio da napravim dobru kuću i da uživam. Pedeset i nešto godina radim, zaradio sam da mogu da uživam u ostatku života", iskren je bio Mile.