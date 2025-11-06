Oni su se samo jednom oglasili povodom ove teme , a i nakon razvoda imali su zajedničkih trenutaka zbog njihove dece. Međutim, sada je Jovan na svom Instagram profilu objavio sliku svojih ruku, gde je hteo da pokaže žuljeve na dlanovima, ali pratioci su uočili nešto drugo. Jovan je skinuo tetovažu posvećenu Mariji. Na ručnom zglobu Pantić je pre nego što je zaprosio pevačicu istetovirao rečenicu "Udaj se za mene", a sada te rečenice više nema na njegovoj ruci.

Sporazumni razvod

- Dragi moji novinari, slobodno mogu da kažem saradnici, i naravno prijatelji. U ovim teškim vremenima koja su nas zadesila, osim svega što se dešava oko nas, postoji i ono što se dešava u našim srcima. Mislim da vam već dugo dugujem odgovore na neka pitanja i ne osećam se lepo povodom toga. Razlog zašto se nisam oglašavala jer ste svi tražili i zahtevali od mene odgovore koje ni ja sama sebi nisam umela da dam. Prolazila sam kroz jako težak period u životu na svim poljima, osim operacije i mog zdravlja u koje ste bili upućeni, najviše pitanja je bilo u vezi mog supruga i mene. Tek kada sama sa sobom mogu da izgovorim to naglas odlučila sam da kažem i vama. Jovan i ja smo odlučili da više ne budemo zajedno. Životni putevi i prioriteti su nas odveli na suprotne strane i uprkos naporima da prebrodimo težak period, nismo uspeli. Iz naše ljubavi koja je bila najveća koju sam ja ikada osetila, dobili smo dva anđela. Hvala ti, Gospode, na njima i na ljubavi koju si mi dozvolio da doživim. Teško je kada si sa nekim o svemu maštao i toga više nema. Molim vas da razumete - napisala je Marija i dodala: