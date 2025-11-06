Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica stigao je na snimanje još jedne epizode muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", gde sedi u žiriju.

On je za prisutne medije prokomentarisao glasine da Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, navodno, imaju poseban apartman unutar studija.

Foto: Printscreen

- Ja sam dominantan mladić, ja sam direktor. Meni ne treba poseban apartman, ja uvek kasnim. Ja odmah idem u studio. Možda se Zorica i Kemiš "šibaju" u apartmanu, zamisli uđeš u apartman i vidiš ih kako "šibaju". Dobri smo svi, zanimljivo je. Dobro vodim direktorski posao. Ja Zorici ne mogu da ćutim, ona se ljutila. Dobra je Zoka, ne bih je menjao. Promenio bih samo da snimamo od devet sati uveče - rekao je Desingerica, a onda je prokomentarisao sukob između Dare Bubamare i Milice Pavlović:

- To ne znam, nisam ispratio. Ne treba da se svađaju uopšte. Možda su bile u ciklusu. Nije to sujeta, treba da se deli mir i ljubav, muzika spaja ljude. Bezveze se svađaju. Ja se volim sa ljudima, ja se ne svađam. Mnogo fejk ljudi ima na estradi, ne bih navodio. To je njihova stvar, ima koliko hoćeš. Uvek sam ja bio diplomata.

1/6 Vidi galeriju Desingerica Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Boba Nikolić

Napustila snimanje

Podsetimo, na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" došlo je do drame kada je pevačica Zorica Brunclik napustila set usred snimanja. Naime, kako se navodi, razlog za to bilo je ponašanje njenog kolege Dragomira Despića Desingerice, čije su upadice i provokacije iznervirale pevačicu do suza.

Prema rečima očevica sa lica mesta, Zorica je u jednom trenutku izgubila strpljenje i zatražila da se snimanje odmah prekine.

Izvor dodaje da su svi članovi ekipe stali na Zoričinu stranu.

Moram da kažem da je žena bila potpuno u pravu. Desingerica je nemoguć! Nema nimalo poštovanja prema veličini kakva je Zorica. Konstantno je prekida, upada joj usred rečenice, dobacuje... Žena se zaista potresla jer nije navikla na takvu komunikaciju - zaključuje izvor.