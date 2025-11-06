Slušaj vest

Dea Đurđević rešila je da promeni imidž. Voditeljka je otišla kod frizera, pa je svoju frizuru promenila. Boju njene kose nije menjala, ali dužinu jeste. Sada ima popularnu paž frizuru.

Ona je snimala kompletan proces promene, a na kraju je pokazala i kako sada izgleda njen novi imidž.

"Prelepo ti stoji", "wow, kakva promena", "blistaš, Dea", samo su neki od komentara ispod objave.

Foto: Printscrean

Priznala da je zaljubljena

Dea je priznala da je zaljubljena i da ima čoveka koji je čini srećnom.

- Zaljubljena sam. To je novo - rekla je Dea Đuređević, pa progovorila o muškarcu koji je imao hrabrosti da joj priđe:

- Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda sigurno misli: "Kako sam hrabar i snažan". Verovatno treba imati hrabrosti, ali treba imati i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa - rekla je Dea Đurđević za Informer.