Slušaj vest

Dea Đurđević rešila je da promeni imidž. Voditeljka je otišla kod frizera, pa je svoju frizuru promenila. Boju njene kose nije menjala, ali dužinu jeste. Sada ima popularnu paž frizuru.

Ona je snimala kompletan proces promene, a na kraju je pokazala i kako sada izgleda njen novi imidž.

"Prelepo ti stoji", "wow, kakva promena", "blistaš, Dea", samo su neki od komentara ispod objave.

Dea Đurđević promenila imidž
Foto: Printscrean

Priznala da je zaljubljena

Dea je priznala da je zaljubljena i da ima čoveka koji je čini srećnom.

Dea Đurđević na odmoru Foto: Printscreen/Instagram

- Zaljubljena sam. To je novo - rekla je Dea Đuređević, pa progovorila o muškarcu koji je imao hrabrosti da joj priđe:

- Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda sigurno misli: "Kako sam hrabar i snažan". Verovatno treba imati hrabrosti, ali treba imati i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa - rekla je Dea Đurđević za Informer.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsMLADEN MIJATOVIĆ DOŠAO KOD DEE U EMISIJU Voditeljka ga prekinula usred rečenice - Neviđena tenzija u studiju uživo u emisiji
Dea Đurđević i Mladen Mijatović
StarsDEA I MLADEN PRVI PUT ZAJEDNO PRED KAMERAMA POSLE RASKIDA: Tenzija u studiju Pinka, bivši ljubavni par na visini zadatka
Dea Đurđević
StarsVELIKI DAN ZA DEU ĐURĐEVIĆ! Čestitke se samo nižu: "Dugujem ti za sve..."
Dea Đurđević se slikala u studiju
StarsMLADEN MIJATOVIĆ POSLE RASKIDA S DEOM O TEŠKOM PERIODU! Evo kako provodi vreme nakon povratka u Srbiju: Nije lako... (FOTO)
whatsapp-image-20200903-at-14.45.14.jpg