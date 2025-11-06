Slušaj vest

Pevačica Atina Ferari otvoreno tvrdi da je bila u vezi sa Darkom Lazićem, a sada je konačno odlučila da iznese celu istinu.

- Mi smo se viđali ovako, ono, kod njega u Brestoviku ili kod mene kući, ili po snimanjima, odemo na neko zajedničko snimanje, pa se vraćamo zajedno kući. Svratimo usput negde nešto da klopamo, vrati me kući i to je to. S njim sam bila jedno četiri, pet meseci - rekla je Atina, pa nastavila:

- Dok je bio sa mnom, bio je okej. Mada meni se nikad nije sviđao taj način njegovog života, ta brza vožnja, motori. Nikad u životu nisam htela da sednem sa njim na motor, uvek sam se plašila da sačuvam svoj život, a iskreno, u ovoj pameti s njim nikad ne bih sela ni u kola.

Sami me Bog sačuvao one godine što nisam se vozila sa njim u kolima, ono je strašno, mislim... Dečku oduzeti vozačku dozvolu za ceo život i dati mu trotinet da vozi - rekla je Ferari u intervjuu za "Alo".

Bila sa Lukasom

Podsetimo, Atina Ferari ponovo je izazvala pravu buru nakon što je iznela tvrdnje da je bila u vezi s Acom Lukasom, što poznati pevač oštro demantuje.

Sada je Atina ponovo ispričala njihove navodne afere, dodatno raspirujući javnu raspravu.

- On kod kuće leži, spava, mrzi ga da ustane. Zove me i kaže: "Ljubavi, nema toalet papira, nema praška, nema pomorandži, kafe za espreso, belog, hleba, tosta. Ajde svrati, ti to sve dole kupi i dođi. Čekam te, ljubim te.

- Ja sam na kraju posle svih ovih godina, kad sve stavim na papir bila rame za plakanje i spremačica i domaćica i devojka i žena i sve. Ja bila sve i na kraju da ovako dobijem komentar - rekla je Atina Ferari u intrevjuu za "Alo".

