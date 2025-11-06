Slušaj vest

Nenad Macanović Bebica pre nekoliko dana pred kamerama je zaprosio svoju partnerku Teodoru Delić. Međutim, prsten na njenoj ruci nije dugo sijao jer je Teodora rešila da prekine veridbu.

Tokom burne rasprave za stolom, Teodora i Bebica ušli su u žestok sukob, nakon čega je ona skinula i vratila mu verenički prsten, čime je stavila tačku na njihov odnos.

- Nemoj da mi pretiš, je l’ si završio sa mnom? - pitala je Teodora.

- Da - kratko je odgovorio Bebica.

- Ne znam šta treba da radim. Ja kada budem videla neki dokaz, eto - rekla je ona.

- Što nisi demantovala?! Ma je*em ti i mamu i tatu, hajde sada marš u pi*ku materinu! - viknuo je Bebica.

- I mamu i tatu?! E sad si završio, izvoli! - rekla je Teodora i vratila mu prsten

1/7 Vidi galeriju Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram

Prsten sijao tri dana

Pre samo tri dana gledaoci su pratili romantičan trenutak veridbe koji je Bebica pažljivo isplanirao.

Učesnik je bio na tajnom zadatku, koji je uspešno završio, da bi zatim u Rajskom vrtu kleknuo pred Teodoru i zaprosio je.

- Žrtvovao sam apsolutno sve u ovom prostoru i najteže mi je bilo kad legnemo u krevet, bilo mi je teško da je ne zagrlim - govorio je tada Bebica, dok je Teodora bila ganuta gestom.