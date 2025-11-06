Slušaj vest

Pevač Dženan Lončarević 2008. godine doživeo je veliku porodičnu tragediju kada mu je preminuo rođeni brat.

Dženan je jednom prilikom pronašao snage da progovori o ovoj bolnoj temi i otkrio da je samo nekoliko dana nakon gubitka morao da održi nastup.

Foto: Mondo/Stefan Stojanović

- Reći ću vam jedan detalj koji su neki ljudi protumačili pogrešno, ali samo ja znam koliko sam u tom trenutku morao da pobedim sebe. Jedne novogodišnje noći morao sam da izađem na binu naizgled srećan, nasmejan i odlično raspoložen. Morao sam da pevam cele noći i da napravim odličnu atmosferu - ispričao je svojevremeno i dodao:

- Nepunih dvadeset dana pre toga izgubio sam rođenog brata, ali nisam mogao da otkažem nastup i nisam želeo da izneverim ljude koji su očekivali odličan doček Nove godine - izjavio je jednom prilikom pevač i tada dodao:

- Kažu da je bilo fenomenalno, ali niko nije znao da sam morao osmehom da prikrijem ogromnu, neizdrživu bol. Retko govorim o tome, retko se i prisećam te noći, ali znam da posle nje mnogo toga više nije bilo isto.

Mnogi ne znaju da je Dženan preminulom brat posvetio pesmu "Strah me da te sanjam", koja se našla na njegovom albumu iz 2009. godine.

1/9 Vidi galeriju Dženan Lončarević prevario ženu. Foto: Printscreen/Instagram, Ana Paunković, Nenad Kostić, Shutterstock, Privatna Arhiva, Ana Paunković, ATA images

Razveo se od supruge

Podsetimo, pevač Dženan Lončarević razveo se od supruge Samire nakon 25 godina braka.

Dženan i Samira imaju dvojicu sinova, a prošle godine sve je iznenadila vest da se pevač Dženan Lončarević razvodi od supruge Samire nakon, a kako se navodilo, poslednjih 15 godina živi sa ljubavnicom sa kojom takođe ima dvoje dece.

Naime, Dženan Lončarević je dobio drugog sina sa izabranicom sa kojom je, kako su mediji prenosili, paralelno živeo dok je bio u braku sa Samirom i sa kojom živi već 15 godina u Beogradu.