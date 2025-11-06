Slušaj vest

Tamara Milutinović je neko ko svoju privatnost čuva daleko od očiju javnosti i, kako je i sama više puta naglasila, trudi se da gleda samo u "svoje dvorište", te da kolege i dešavanja na estradi ne komentariše.

- Nažalost, u ovom poslu svi jedva čekaju da ti kažu šta je neko negde rekao. Ja se time ne bavim, ne zanima me da li nekome smetam, ja se radujem svačijem uspehom. Ratova na estradi je uvek bilo, ja nisam taj tip, ne kačim se ni sa kim.

Bakšiš na estradi i raspodela istog je uvek tabu tema, a pevačica kaže da je i sama svedočila tome da neko od kolega stavlja sav bakšiš u džep.

1/6 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Damir Dervisagić

- Jeste, toga, uvek ima. Ali zna se kako mi pevači pričamo o tim ljudima. Nisam prišla nikad da im kažem, ako njih nije sramota, da se gledamo u oči i to to radiš. Svako odlučuje i bira za sebe. Ja uvek imam svoj bend sa sobom, često sam plaćena fiksno, a kada dobijem bakšiš, samo ga prosledim dalje, ne bavim se time. A retko kada imam i to da uzimam bakšiš - rekla je ona, otkrivajući da su neki od njih velike muzičke zvezde:

- Jesu, prihvaćeni su, među njima i velikih zvezda, pa ih i poštujemo. Tu mora da postoji poštovanje. Svako odlučuje ko će šta u životu da radi. Neće mene to ništa oštetiti u životu. Ne smeta mi, ne opterećuje me - rekla je Tamara za Telegraf.