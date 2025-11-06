Slušaj vest

Dalila Dragojević već neko vreme živi u Americi, a dok je boravila u Srbiji većinu vremena provela je u rijaliti takmičenjima. Svoj život je dala na tacni, a ono po čemu je svi pamte je trenutak kada je svog tadašnjeg supruga varala na njegove oči.

Ona je s mnogim cimerima ostala u lošim odnosima, a postoje i oni s kojima je završila na sudu. Jedna od njih je i Vesna Rivas. Njihovo suđenje traje godinama, a sada je Vesna otkrila da je sud presudio u njenu korist kao i da Dalila mora da joj isplati određenu sumu novca.

- Dalila ima tešku karmu, ima 9-ku u svom rodnom kodu, ona je završila na velikim daljinama. Ja njoj vidim mir u Australiji. U Dalilinom životu dečko je vrlo pokretna imovina. Nije zbog mene otišla, ona ima neki haos i dugove. Nju vuku daljine. Ona ne može na ovim prostorima da nađe sreću. Našla je tog dečkića - rekla je Vesna za Blic, pa se osvrnula na spor koji je dobila protiv Dalile:

- Odlagano je suđenje, odlagano, a kada je otišla preko bare, onda je odjednom presuđeno. Dobila sam je u presudi i ima taj iznos koji treba da plati. Platiće ona to, nisu to nemoguće pare. Ona je izigrana i prevarena u tom rijalitiju, što od saradnika, što od partnera. Ona nema meru, to je i razlog našeg sukoba, ne zna granicu gde da prikoči, koga ne sme da cinkari - rekla je Vesna za Blic.

Dalila o drugu koji ima prema Vesni ovako govori

Inače, Dalila Dragojević već neko vreme živi u Americi sa svojim partnerom. Dalila često na društvenoj mreži Tik Tok snima lajvove, a nedavno je u jednom od njih koji je imala sa Miljanom Kulić ispričala je sve o navodnom dugu koji Vesna Rivas ima prema njoj.

Tim povodom se oglasila i Vesna Rivas koja je osula žestoku paljbu po njoj.

- E moja Dalila, u laži su kratke noge. Ti i tvoji advokati ste se žalili, prolongirali vreme da bi ti pobegla u Ameriku i misliš kao u Rijalitiju, kako ovako uz osmeh odvališ notornu laž tako će i dugovi nestati tvojim begom. Ne neće, čekaju te ovde u Srbiji, gde ćeš doći kad tad. Možda te Tramp sad potera pošto si i ti tamo ilegalno. A koliko god ste muvali, mućkali, odlagali, neke stvari poništavali, presudom Višeg suda, evo piše Presuda od 17-og decembra 2024 god, teče ti kamata na oba iznosa i tu više nema vraćanja, obaranja i slanja još na neku višu stancu. Za ova dva meseca, verujem da ti je advokatica javila i poslala presudu, kao što je vidiš meni moja, a ti pre dva-tri dana ovako uz kez izbacuješ u etar još jednu od tvojih notornih laži. Zato draga Dalje i nemaš ni prijatelja, ni druga sem trenutnog cimera dok te Tramp ne potera. A ti živiš tvoju 9-ku,tvoja Karma će ti svašta ispostaviti ove godine. Ne bila ti u koži, jadni mali stvore. Finansijski peščani sat curi, Kamata - napisala je Vesna Rivas na Instagramu.