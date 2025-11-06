Slušaj vest

Emina Jahović ponosna je na svoja dva naslednika koje je dobila iz braka sa pevačem Mustafom Sandal.

Pevačica nema problem da priča o svojim sinovima, pa time ne krije da je ponosna na to kako ih je vaspitala i u kakve ljude rastu.

Nedavno je gostovala u emisiji "Amidži šou" gde je otkrila da njen stariji sin Jaman koji ima 17 godina već uveliko radi i odlično zarađuje

- Nisam želela da se Jaman bavi šou-biznisom, ali sam ga na kraju podržala, jer sam videla da je talentovan, da uživa u poslu di-džeja i da mu to izuzetno dobro ide. Ranije sam ga molila da svira klavir, za šta nije želeo da čuje, ali se sada uozbiljio i svakodnevno vežba, jer ga je tako savetovao mentor. Njegova karijera traje nekoliko godina i u svemu što radi je izuzetno uspešan. Ponosna sam na njega - kaže Emina Jahović.

Mustafu upoznala na plaži

Mustafa i Emina su se upoznali krajem jula 2004. godine na jednoj bodrumskoj plaži. Dok je ležala u ležaljci, Mustafa joj je prišao i upoznao se sa njom, a lepa pevačica nije bila svesna da pred njom stoji upravo najveća turska pevačka zvezda. Na početku poznanstva Emina se samo družila sam Mustafom, a prvi njihov poljubac dogodio se u avionu.