TAKO MLAD, A VEĆ ZARAĐUJE OGROMNU LOVU: Evo čime se bavi sin Emine Jahović
Emina Jahović ponosna je na svoja dva naslednika koje je dobila iz braka sa pevačem Mustafom Sandal.
Pevačica nema problem da priča o svojim sinovima, pa time ne krije da je ponosna na to kako ih je vaspitala i u kakve ljude rastu.
Nedavno je gostovala u emisiji "Amidži šou" gde je otkrila da njen stariji sin Jaman koji ima 17 godina već uveliko radi i odlično zarađuje
- Nisam želela da se Jaman bavi šou-biznisom, ali sam ga na kraju podržala, jer sam videla da je talentovan, da uživa u poslu di-džeja i da mu to izuzetno dobro ide. Ranije sam ga molila da svira klavir, za šta nije želeo da čuje, ali se sada uozbiljio i svakodnevno vežba, jer ga je tako savetovao mentor. Njegova karijera traje nekoliko godina i u svemu što radi je izuzetno uspešan. Ponosna sam na njega - kaže Emina Jahović.
Mustafu upoznala na plaži
Mustafa i Emina su se upoznali krajem jula 2004. godine na jednoj bodrumskoj plaži. Dok je ležala u ležaljci, Mustafa joj je prišao i upoznao se sa njom, a lepa pevačica nije bila svesna da pred njom stoji upravo najveća turska pevačka zvezda. Na početku poznanstva Emina se samo družila sam Mustafom, a prvi njihov poljubac dogodio se u avionu.
Na početku su krili svoju vezu, pa čak i od najbližih članova porodice. Na njegove koncerte, lepa pevačica je išla maskirana. Na jednom od njegovih nastupa u Ajvaluku, pred 50.000 ljudi, negde na pola nastupa Mustafa se okrenuo ka njoj i posvetio joj pesmu. Svi fotoaparati su bili upereni ka Emini a priča o njihovoj romansi našla se na naslovnim stranama svih turskih tabloida. Nakon nekoliko godina veze satkane od brojnih uspona ali i teških padova, Emina i Mustafa su se razišli, ali su se posle godinu i po dana pauze ponovo pomirili te su se u januaru ove godine tajno venčali u istanbulskom hotelu „Les Otomans“. Naime, čak ni zvanice, među kojima su bili Eminini i Mustafini roditelji, nisu znali zbog čega su pozvani u hotel, nego su shvatili tek kada se pojavio matičar. Ubrzo potom pročula se i vest da je Emina trudna i da će roditi sina.