Treper i član žirija "Pinkovih zvezda" Dragomir Despić Desingerica isprozivao je Filipa Cara. Njemu se ne sviđa tetovaža lava koju na ruci ima bivši rijaliti učesnik, pa je na to ima baš žestok komentar.

Desingerica je pre estradne karijere radio kao tatu majstor, te ima oštro oko da proceni kakav je koji crtež, a ovaj na Filipovoj ruci uopšte mu se nije dopao.

- Kupus sa pokrivljenim ustima, kupus na ekserima, šta je ovo, bajo?! - smejao se Desingerica dok je gledao Carev snimak iz "Zadruge".

I sam Desingerica ima brojne tetovaže na svom telu, ali im ne zna tačan broj.

- Dosta tetovaža sam uradio sam sebi. Imam i tetovažu "Zarđao ekser na kvalitetu gubi tako i cura kad je Despić ljubi". To sam pijan tetovirao kad sam bio klinac, imao sam 16, 17 godina - rekao je Desingerica svojevremeno.

Podsetimo, Despić čini petorku žirija u "Pinkovim zvezdama" zajedno sa Jelenom Karleušom, Viki Miljković, Zoricom Brunclik i Draganom Stojkovićem Bosancem.

On žestoko komentariše kandidate, ali i svojim kolegama staje na žulj jer im često upada u reč. Ipak, sa Viki Miljković se baš zbližio, pa je ona i objavila snimak na Instagramu kako to izgleda na snimanju ovog talent šoua.