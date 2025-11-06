Slušaj vest

Voditeljka Bojana Lazić vremenom je postala jedno od najomiljenijih lica s malih ekrana. Bojana je već mnogo godina TV lice, a gotovo da nikad nije pričala o svojim počecima. Sada je u intervjuu za Story otkrila neke nepoznate detalje iz života.

Ona je iz Podgorice došla u Beograd kako bi išla na fakultet bez ikoga poznatog, snašla se i uklopila u novi život.

- Ne da nisam imala nikog od familije, nego nisam imala ni prijatelje. Tek sam ih sticala. Svi moji žive u Crnoj Gori, a ja sam u Beogradu sama od 18 godine. Danas imam sina, najbolje prijatelje, kume i posao koji volim. Beograd je moj grad, ovde se osećam najlepše na svetu - rekla je voditeljka za Story.

Ponovo slobodna

Bojana je priznala da je do nedavno bila u emotivnoj vezi.

- Imala sam šestogodišnju vezu, ali sam tu stavila tri tačke. Emotivno sam zauzeta i naša ljubav je velika. Prekidali smo i vraćali se jedno drugome, videćemo šta će na kraju biti suđeno. Najvažnije mi je da se dobro osećam i da nikada ništa ne silim, a posebno ne odnose.

Voditeljka je otkrila kako izgleda njen tip muškaraca.

- Posle celog mog ljubavnog i životnog iskustva zaključila sam da volim obične ljude i obične muškarce. Mene nije moguće fascinirati automobilima, novcem, pozicijom u društvu. To jeste plus kod muškarca i lepo je kad sve to imaš, ali to me ne zanima. Ono što je meni preko potrebno da muškarac ima jeste razumevanje i podrška.