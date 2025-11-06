Slušaj vest

Nikolina Kovač na svom Instagram profilu objavila je divne vesti. Pevačica je podelila video na kom je sa svojim suprugom pevačem Sašom Kaporom.

"U nebo pogledaj, sunce sija jače nego ikada, jedno srce kuca za sve nas, ljubav je naša pobeda. Zajedno kroz vetrove, oluje, mećave, nova radost dolazi, svetlo iznad svetlosti… Katkad imaš neke druge želje, planove, Bog zna šta ti je potrebno, šta je najbolje za tebe, zato prepusti se… Ljubav je naša zakletva, smisao, potreba, jedni drugima mi smo sve, raduj se, samo raduj se!", napisala je ona.

Kolege i prijatelji uputili su najlepše čestitke. Među njima našli su se Ana Sević, Aleksandra Bursać, Ivana Pavković i mnogi drugi.

"Rastajali smo se na nekoliko dana"

Nikolina Kovač je otkrila da su se ona i Saša nekoliko puta rastajali.

- Saša i ja smo se razilazili na nekoliko dana. Bilo je momenata kada nismo bili zajedno, kad ja sebi dam prostor i odem za Bosnu, on ostane radi.

