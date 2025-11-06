Slušaj vest

Sinoć je u "Eliti 9" došlo do nove drame između Teodore Delić, Nenada Macanovića Bebice i Filipa Đukića. Teodora i Bebica su raskinuli veridbu posle samo tri dana, a sada se oglasila njena majka Slavica. Ona je istakla da Bebica nema povoda za ponašanje koje je pokazao.

Istorija se ponavlja

- Ona ništa uradila nije, nije mu se približila, nisu se muvali, nije dve rečenice progovorila sa njim ova dva meseca. On (Bebica) je krenuo isto kao i prošle godine, da je psuje, a ništa devojka uradila nije. Iako je pogledala Filipa, gledala ga je jer je intrigantan, interesantan, oblači se kao za daltoniste, intrigantno igra, niti mu se približila, niti progovorila - rekla je Slavica i nastavila:

Teodora i Bebica

- Bebica se ponaša tako, ako joj je stavio verenički prsten nije ona njegov posed, niti može da je poseduje kao privatni posed, ne može da diriguje njenim životom gde će da gleda. Ništa blisko nije bilo između njih, a opet se istorija ponavlja, da psuje nas, a njoj je porodica svetinja. To mu je striktno rekla, nemoj roditelje da mi diraš bez razloga, a uradila ništa nije. Ja znam moje dete, ako ga je pogledala rekla sam zašto je to uradila. On je opet krenuo da joj psuje roditelje, da se ponaša nenormalno, ako joj je stavio prsten, ne poseduje je - navela je Slavica.

Filip bi bio s Teodorom

S druge strane, Filip je rekao da bi bio sa Teodorom da ona nije zauzeta, ali njena majka nema poverenja u njega.

Filip Đukić

- Ne bih ja puno verovala Filipu, jer smatram da je fićfirić, ne bi se ona upuštala u neku ozbiljniju vezu sa Filipom dok ne vidi sve. A ja znam da moje dete još uvek voli Nenada - istakla je Teodorina mama.

