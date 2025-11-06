Slušaj vest

Neda Ukraden imala je jedan brak, ali i mnogo udvarača i burnih veza. Neda Ukraden tokom čitave karijere važila je za veliku zavodnicu i fatalnu damu. Supruga Milana Bilbiju upoznala je veoma mlada, nakon 10 godina ljubavi su se venčali, dobili ćerku Jelenu i u braku proveli tri godine, ali su do njegove smrti, 2013. godine, ostali u dobrim odnosima.

"Sve moje ljubavne veze su počinjale idilično, ali loše su se završavale. Uvek je nedostajalo strpljenje ili poverenje. Iako ima ljubavi, uvek nešto fali... Pokojnog muža Milana Bilbiju sam upoznala na snimanju emisije 'Na ti', koju je on režirao. Imala sam 19 godina i bila student Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a naš susret u redakciji TV Sarajevo bio je sudbinski i ljubav na prvi pogled. Naša veza trajala je deset godina i završila se brakom, koji se raspao posle tri godine. Milan je u početku podržavao moje pevanje, ali kasnije nije mogao da se nosi sa mojim uspehom i bio je veoma ljubomoran. Srećom, dobili smo ćerku Jelenu, koju smo razmazili. Milan se posle razvoda ponovo oženio, ali je posle teže bolesti 2013. godine umro u svojoj konobi u Lepetanima", počela je pevačica.

Nakon razvoda, njen ljubavni život obeležila je veza sa lekarom Momom Jakovljevićem, kao i romansa sa jednim Amerikancem koji je hteo da je odvede pred oltar.

"Desila mi se ljubav u Beogradu, i to obostrana sa Momom Jakovljevićem. Bili smo skoro istih godina sa propalim brakovima iza sebe. On je bio uspešan lekar, a pre toga se bavio i manekenstvom. Nisam htela da odustanem od pevanja, a nisam mogla da se oslonim samo na njegovu platu, pa smo raskinuli. Ipak, 30 godina kasnije on je kao lekar pomogao Jeleni da iznese svoju treću trudnoću i rodi zdravog dečaka, mog unuka! Imala sam i dečka, Džordž se zvao, iz Amerike... Sa njim sam raskinula zbog prevelike ljubomore. U toku jedne svađe u hotelskoj sobi počeo da pravi nered i baca sve, polomio je daljinski od televizora u besu. Tada sam pomislila da je dobro što se nisam udala za njega. Čula sam da je umro od srca pre nekoliko godina sam u svom stanu na Floridi", otkrila je Neda.