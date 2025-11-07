Slušaj vest

Krajem sedamdesetih godina u Splitu je nastao bend koji će kasnije postati jedan od najprepoznatljivijih muzičkih brendova u bivšoj Jugoslaviji – Magazin.

Prvobitno nazvan Mladi Batali, pa potom Dalmatinski Magazin, bend je u svojim prvim danima imao za vokal Majdu Šoletić, mladu i šarmantnu pevačicu posebnog glasa i pojave.

Harizmatična i vedra

Majda je bila prvo lice benda, harizmatična i vedra, a s njom su snimljene prve demo pesme koje su kasnije utrle put velikom uspehu grupe.

Rođena u Sloveniji, Majda Šoletić je još početkom sedamdesetih privlačila pažnju javnosti – 1970. godine osvojila je titulu Mis Slovenije, a već naredne godine predstavljala svoju zemlju na izboru za Mis Evrope u Tunisu. Nakon toga, preselila se u Split, gde je radila u prodavnici obućarskog lanca “Peko” i bila zaštitno lice njihovih reklamnih kampanja.

Magazin
Foto: Printscreen/Instagram

Upravo u to vreme započela je njena kratka, ali važna muzička epizoda s Magazinom.

Međutim, pre nego što je bend doživeo pravu slavu, Majda je napustila grupu – tiho i bez objašnjenja. Javnost nikada nije saznala razloge njenog odlaska. Nakon toga, potpuno se povukla iz javnosti, prestala da nastupa i nestala iz medijskog prostora. Nema je na društvenim mrežama, ne daje intervjue, a njena sudbina i danas ostaje obavijena velom misterije.

Rešila da živi povučenim životom

Prema pisanju hrvatskih medija, Majda je već početkom osamdesetih odlučila da se povuče iz reflektora i živi mirnim, privatnim životom, zbog čega su je obožavaoci prozvali „zaboravljenom divom Magazina“.

Jelena Rozga
Jelena Rozga Foto: Printskrin

Iako su kasnije pevačice poput Ljiljane Nikolovske, Danijele Martinović i Jelene Rozge proslavile Magazin širom regiona, Majda je ostala „ona prva“ – pevačica koja je prva stala za mikrofon i dala ton muzičkom identitetu benda u nastajanju.

U sećanjima bivših članova benda, „Majdino razdoblje“ se i danas spominje s nostalgijom – kao vreme kada je sve tek počinjalo, a Magazin tražio svoj glas koji će ubrzo postati simbol dalmatinskog popa.

Kurir/Story.hr

