Teodora Džehverović pre nekoliko dana se vratila iz Dubaija, gde je bila u poseti bratu.

Nju je naš paparaco uslikao na beogradskom aerodromu, kad je kamuflirana, sva u crnom i s kačketom na glavi, pokušala neprimećeno da izađe iz zgrade da je ne primete brojni foto-reporteri.

Pevačica je sa sobom nosila i veliki broj kofera, a kako dugo nije uspela da pronađe taksi, delovala je prilično nervozno pa i besno.

Podsetimo, Teodora je jednom prilikom istakla da joj teško pada što se njen rođeni brat Sava preselio u Emirate.

- Mnogo smo uživali, osećamo mini-depresiju jer smo mnogo vezani za Savu, ali mi je drago što su mama i tata videli koliko je njemu lepo. Mama je plakala, bile su suze kad smo se opraštali, ali sve je to normalno. Mogla sam da se preselim u Dubai, ako se namesti situacija, što da ne - rekla je za medije Džehverovićeva.

