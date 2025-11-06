Slušaj vest

Danas, 6. novembra nastavljeno je snimanje "Pinkovih zvezda" u Šimanovima, a Zorica Brunclik je, čini se, nikad srećnija stigla sa suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišem.

Samo dan ranije, njena koleginica iz žirija Jelena Karleuša izjavila je da će Zorici da oduzme apartman koji ima u Šimanovcima u kojem se sprema, ali i odmara u toku pauze snimanja, a sada je stigao i odgovor od muzičke legende.

Zorica Brunclik Foto: Nemanja Nikolić

- Šta da mi oduzme? Ona će postati deo našeg apartmana - rekla je i nasmejala se.

Podsetimo, tokom zajedničkog gostovanja u emisiji "Amidži šou" Zorica Brunclik je otkrila šta bi uzela od Jelene Karleuše.

- Uzela bih njen polni organ, mislim na mozak. Baš tako bih da izgledam, ona ima drskost u pogledu - odgovorila je Zorica u svom stilu.

Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić

Inače, na snimanju "Pinkovih zvezda" vrlo je turbulentno. Žiri često ima nesuglasice, a, reklo bi se da u tome prednjači Dragomir Despić Desingerica. Ipak, on najbolji odnos ima sa Viki Miljković, a ona je objavila i video kako to izgleda u studiju.

Kurir/Telegraf