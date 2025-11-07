Slušaj vest

Nakon dužeg perioda medijske tišine, Zoran Marjanović, poznat po višegodišnjem suđenju za ubistvo supruge Jelene Marijanović, koje je izazvalo veliku pažnju javnosti, navodno se požalio prijateljima da mu nedostaje pažnja medija i javnosti.

Voleo da sarađuje sa novinarima

1/5 Vidi galeriju Zoran Marjanović nedostaje medijska pažnja Foto: Petar Aleksić

Prema nezvaničnim izvorima bliskim Marjanoviću, on je u razgovoru sa ljudima rekao da je navikao na medijsku pažnju i da mu sada, kada su kamere okrenute na druge teme, to donekle nedostaje.

- Pričao sam sa Zoranom. On se skroz povukao. Nema ga više u medijima, pa mu je neobično. Vodi jednostavan život. U studiju je, pravi pesme i čeka da se završi suđenje. Šali se na svoj račun da mu nedostaje da se promoviše-priča naš izvor blizak Marjanoviću.

Marjanović se u poslednje vreme retko pojavljuje u javnosti, a njegovi istupi u medijima gotovo su u potpunosti prestali. Iako nije poznato da li planira povratak u javni život, njegovo ime se i dalje povremeno pominje u medijima i na društvenim mrežama.

Za sada, Marjanović nije dao zvaničnu izjavu za medije, pa ostaje nepoznato koliko su ove informacije tačne.