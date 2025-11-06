Slušaj vest

Nikolina Kovač i Saša Kapor čekaju treće dete, a ona je na Instagramu uz prelep video sa svojim suprugom, otkrila da čekaju dečaka.

Nikolina i Saša imaju sina i ćerku, a uskoro će u njihov dom stići još jedan sin.

Oni su u stanu na Voždovcu napravili svoju oazu mira, a ekipa Kurira jednom prilikom posetila je njihovo porodično gnezdo, gde su sve opremili po najmodernijim standardima.

U stanu preovlađuju nežni tonovi, a najviše vremena provode u dnevnom boravku gde imaju i veliki klavir, na kojem neretko oboje sviraju. Takođe, imaju i nekoliko ikona u stanu, kao i umetničke slike.

Ovo je dom Nikoline Kovač i Saše Kapora Foto: Zorana Jevtić

Nikolina je jednom prilikom pričala o njihovom domu.

- Nakon što smo se venčali 2013. godine živeli smo na Novom Beogradu. Ubrzo je Sašin kum započeo biznis izgradnje stambenih zgrada, pa smo počeli da razmišljamo o kupovini sopstvene nekretnine. Odlučili smo se za stan na Voždovcu, u neposrednoj blizini naselja Stepa Stepanović. U pitanju je koncept nove gradnje te su nam škola, prodavnice i kafići na dohvat ruke, a sa našeg prozora prostire se prelep pogled na Beograd i Hram svetog Save – ispričala je Nikolina za Story.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsTRUDNA NIKOLINA KOVAČ! Pevačica i pevač Saša Kapor čekaju treće dete! Evo kog je pola beba (VIDEO)
screenshot-23.jpg
Stars"OD NEKIH ISKUSTVA NOSIMO OŽILJKE, SUZE, NA SAMU POMISAO..." Nikolina Kovač ogolila dušu, na ovog pokojnog pevača je gledala kao na oca
nikolina.jpg
StarsOVO JE PRVO JAVNO POJAVLJIVANJE NIKOLINE KOVAČ: Imala je samo 16 godina, tamnu kosu i nekoliko kilograma viška, da li je prepoznajete (FOTO)
nikollina-kovac.jpg
Stars"NE MOGU DA GOVORIM..." Nikolina Kovač slomljena smrću Halida Bešlića: Napustio nas je najdivniji čovek - ostalala je velika praznina u mojoj duši
nk copy.jpg