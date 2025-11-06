Slušaj vest

Nikolina Kovač i Saša Kapor čekaju treće dete, a ona je na Instagramu uz prelep video sa svojim suprugom, otkrila da čekaju dečaka.

Nikolina i Saša imaju sina i ćerku, a uskoro će u njihov dom stići još jedan sin.

Oni su u stanu na Voždovcu napravili svoju oazu mira, a ekipa Kurira jednom prilikom posetila je njihovo porodično gnezdo, gde su sve opremili po najmodernijim standardima.

U stanu preovlađuju nežni tonovi, a najviše vremena provode u dnevnom boravku gde imaju i veliki klavir, na kojem neretko oboje sviraju. Takođe, imaju i nekoliko ikona u stanu, kao i umetničke slike.

Nikolina je jednom prilikom pričala o njihovom domu.

- Nakon što smo se venčali 2013. godine živeli smo na Novom Beogradu. Ubrzo je Sašin kum započeo biznis izgradnje stambenih zgrada, pa smo počeli da razmišljamo o kupovini sopstvene nekretnine. Odlučili smo se za stan na Voždovcu, u neposrednoj blizini naselja Stepa Stepanović. U pitanju je koncept nove gradnje te su nam škola, prodavnice i kafići na dohvat ruke, a sa našeg prozora prostire se prelep pogled na Beograd i Hram svetog Save – ispričala je Nikolina za Story.